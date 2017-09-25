Suriye’de Sivillere Yönelik Hava Saldırıları Sürüyor!

İdlib’in güneyindeki Cisr eş-Suğur bölgesi, Maret Numan, Han Şeyhun, ve Serakib ilçeleri, Temania, Dana beldeleri ile Kefer Secne, Maar Şurin, Latamina, Habit, Sarmin köyleri hava saldırılarının hedefi oldu.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 60’tan fazla saldırıda en az 15 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil de yaralandı. Böylece son bir haftada İdlib’de katledilen sivillerin sayısı 61’e çıktı.

Hama ve Lazkiye Kırsalı da Saldırı Altında

Öte yandan, Hama’nın kuzeyindeki, Kefer Zita, Kefer Ruma, Kale Madik ve Morek beldelerine yönelik hava saldırıları devam ediyor.

Sabah saatlerine kadar süren saldırılarda Hama kırsalında en az 3 sivil hayatını kaybetti.

Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad’da yer alan Kibbani, Tüffahiye, Tirdin köyleri ile İdlib’in Hatay sınırındaki Bedeme ve Obin köyleri hava ve topçu saldırılarının hedefi oldu.

Bölgeye yönelik hava destekli yoğun saldırılar devam ederken, saldırılarda Bedeme köyünde 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı düzenleyen savaş uçaklarının aidiyeti henüz belirlenemedi.