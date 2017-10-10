Suriye’de Rusya’ya Ait Bir Savaş Uçağı Düştü!

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’deki Lazkiye kentinin yakınlarında yer alan Hmeymim Hava Üssü’nde bugün bir Su-24 tipi savaş uçağının kalkışını tamamlanmak üzereyken pistin dışına çıktığı, uçaktaki pilotların kendilerini paraşütle fırlatacak zaman bulamadıkları için öldükleri kaydedildi.

Sputnik’in bakanlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, uçağın teknik bir arızadan dolayı düşmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Açıklamada, ölen pilotların sayısı konusunda bilgi verilmedi fakat Su-24 tipi uçaklarda genelde iki pilot bulunuyor.

Beşşar Esed’in davetiyle Eylül 2015’te Suriye’deki savaşa müdahil olan Rusya, Esed ve İran ile birlikte Suriye’de çeşitli katliamlara imza attı.