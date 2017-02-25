Suriye'de Rejimin Ateşkes İhlalleri Sürüyor
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmada tuttuğu Humus'un Vaer bölgesine hava saldırıları devam ederken, askeri muhalifler rejimin Cenevre 4 görüşmelerini bozmayı amaçladığına dikkati çekti.
Humus'ta Esed rejiminin kuşattığı Vaer bölgesindeki askeri muhalifler, Cenevre 4 görüşmelerine rağmen hız kesmeyen hava saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, rejim ve destekçisi grupların, Cenevre'deki görüşmeleri bozmak için insani yardım konvoyları dahil bölgedeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
"Rejim, görüşmelerin siyasi geçişle sonuçlanmasından kaçmak istiyor." ifadesine yer verilen açıklamada, ateşkes anlaşmasının garantörlerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Esed rejiminden Cenevre görüşmeleri sırasında hava saldırılarını durdurmasını istediğini duyurmuştu.
Rusya, 30 Aralık 2015'te ilan edilen ve Türkiye ile öncülük ettiği ateşkes için rejimin garantörlüğünü üstlenmişti.
Suriye konulu Cenevre 4 görüşmeleri, 23 Şubat'ta BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın taraflarla ayrı ayrı görüşmeleriyle başlamıştı. Mistura, görüşmelerin çerçevesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı olacağını söylemişti. Söz konusu karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından, geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor.
AA
- Yorumlar 0
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- CHP'nin Davet Ettiği Şilili: Hayır Oyunun Ne Önerdiğini Anlamış Değilim
- Hürriyet Gazetesi Darbe Heveslisi Subaylara Gaz Veriyor
- Saadet Partisi Kimseyi Kırmamak İçin "Hayır" Diyormuş!
- Murat Koç: “Hükümetin Bölgedeki Rehaveti Yanlış”
- İran’ın Suriye’de Ne İşi Var?
- Humus'ta Esed'in İstihbarat Merkezine Saldırı: En Az 40 Ölü
- İdam İçin Referandum Sinyali
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aforizmalarla Âlim Olunamaz
- Tercüme Hatası Nedeniyle Haksız Yere 21 Yıl Hapis Yattı!
- Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü
- Muhammed Ali'nin Oğluna Havalimanında Gözaltı
- İran, Askerî Öğrencilerini Suriye’ye Gönderiyor!
- CHP'nin Davet Ettiği Şilili: Hayır Oyunun Ne Önerdiğini Anlamış Değilim
- Murat Koç: “Hükümetin Bölgedeki Rehaveti Yanlış”
- Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü
- İdam İçin Referandum Sinyali
- Muhammed Ali'nin Oğluna Havalimanında Gözaltı
- Humus'ta Esed'in İstihbarat Merkezine Saldırı: En Az 40 Ölü
- Saadet Partisi Kimseyi Kırmamak İçin "Hayır" Diyormuş!
- Video Paylaşıp Müslümanları Tehdit Eden Kanadalıya Ceza Verildi!
- Trump: Göçmenler Geri Gelemeyecekler
- ABD ve Meksika Arasındaki Duvar Gerilimi Sürüyor
- İran, Askerî Öğrencilerini Suriye’ye Gönderiyor!
- Hürriyet Gazetesi Darbe Heveslisi Subaylara Gaz Veriyor
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim