Suriye'de Rejim Kuşatmasındaki Vaer'den Tahliyeler Sürüyor

Cerablus'taki AA muhabirlerinin verdiği bilgiye göre, Vaer semtinden dün öğle saatlerinde hareket eden yaklaşık 2 bin 500 kişilik kafile, Cerablus ilçesindeki Zoğara kampına girdi.

Yaklaşık 4 yıl Esed rejimi kuşatmasında kalan Vaer'den tahliyeler için 13 Mart'ta rejim ve muhalifler arasında anlaşma imzalanmıştı.

Kafilelerden ilk ikisi Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilindeki barınma merkezlerine, 6 kafile ise Cerablus ilçesinde kurulan kamplara yerleştirilmişti.

Son kafileyle Vaer'den çıkanların sayısı 17 bine yaklaştı.