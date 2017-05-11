Suriye'de Rejim Kuşatmasındaki Vaer'den Tahliyeler Sürüyor
Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve askeri unsurları taşıyan 9. tahliye konvoyu Cerablus ilçesindeki Zoğara kampına ulaştı.
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Cerablus'taki AA muhabirlerinin verdiği bilgiye göre, Vaer semtinden dün öğle saatlerinde hareket eden yaklaşık 2 bin 500 kişilik kafile, Cerablus ilçesindeki Zoğara kampına girdi.
Yaklaşık 4 yıl Esed rejimi kuşatmasında kalan Vaer'den tahliyeler için 13 Mart'ta rejim ve muhalifler arasında anlaşma imzalanmıştı.
Kafilelerden ilk ikisi Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilindeki barınma merkezlerine, 6 kafile ise Cerablus ilçesinde kurulan kamplara yerleştirilmişti.
Son kafileyle Vaer'den çıkanların sayısı 17 bine yaklaştı.
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