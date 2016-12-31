Suriye'de Rejim Güçleri 33 Noktada Ateşkes İhlali Yapıyor
AA muhabirlerinin, cephe hatlarındaki kaynaklardan alıp derlediği bilgilere göre, ateşkesin dün gece yürürlüğe girmesinden bu yana, Beşşar Esed ordusu ile rejim yanlısı yabancı şii milislerin ihlalleri sürüyor.
Rejim güçleri, toplam 33 noktada bazılarında kesintisiz, bazılarında ise aralıklarla saldırı düzenliyor.
Direnişçiler, saldırıların dünden bu yana kesilmemesi nedeniyle yer yer karşılık vermeye başladı.
Rejim güçlerinin ateşkes ihlali yaptığı bölgeler
Direnişçilerin kontrolünde olan ve rejim güçlerinin ateşkes ihlali yaptığı bölgeler şöyle:
- Hama ilinde Halfaya ilçesi, Akrab, Latamna, Ziyaret beldeleri, Atşan ve Sukeyk köyleri.
- Halep ilinde Kafr Hamra ve Hadr ilçeleri, Museybin, Buveyda ve Burda köyleri.
- İdlib ilinde Cisr eş-Şuğur ilçesi ve (Cebel ez-Zeviye kırsalı) Kafr Uveyd köyü.
- Humus ilinde Rastan ve Tel Bise ilçeleri, Um Şarşur beldesi, Vaer mahallesi.
- Dera ilinde Tafas ve Deraa Balat ilçeleri, Kariye ve Yadudiye beldeleri, Eski Gümrük bölgesi.
- Başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde Cisrin, Huş el-Vedariye ile Duma, Arbin, Cobar ve Zamalka semtleri.
- Şam'ın batı Kırsalı'ndaki Barada Vadisi'nin Deir Kanun, Hüseyniye, Besime ve Ayn el-Fice köyleri.
- Kuneytra ilinin Cebbase el-Haşeb beldesi.
Türkiye, Rusya'dan devreye girmesini istedi
Dün rejim güçlerinin ateşkes ihlallerine başlamasının ardından, Türkiye Dışişleri bakanlığı ve güvenlik yetkilileri Rus muhataplarıyla temasa geçti
Türkiye’nin ihlalleri Rus tarafına bildirerek, garantörlüğünü üstlendiği rejim güçlerinin saldırıları durdurması için devreye girmesini istedi.
Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, dün gece yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti.
Garantörlüğünü Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.
- Yorumlar 0
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İranlı Gazeteci ve Aktivistler İran Katliamlarından Dolayı Özür Diledi
- “Araçları Sivillerin Üzerine Sürün”
- Yemen’den Getirilen 160 Hasta Afyonkarahisar’da Tedavi Ediliyor
- Suriye’de Direnişçiler Tek Çatı Altında Birleşecek
- Diyanet'ten Yılbaşı Uyarısı
- Türkiye, El-Bab’dan Başlayarak Suriye'yi Yeniden İnşa Etme Planı Hazırlıyor
- Suriyeli Muhaliflerden Ateşkes İhlalleri Uyarısı
- “Esed Rejimi İnsani Yardım Çağrılarımıza Cevap Vermiyor”
- Halep İçin 221 Yardım Tırı Yola Çıktı
- 'MİT Hiçbir Darbeyi Önceden Öğrenemiyor'
- Trump'tan Putin'e Övgü
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İnternette Adil Kullanım Kotası Kalkıyor
- Muş Kardeşlik Platformu Halep’e 3 Tır Un Gönderdi
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber Savaş
- “Esed Rejimi İnsani Yardım Çağrılarımıza Cevap Vermiyor”
- Trafikte Uygulanacak Ceza Oranları Yüzde 3.83 Oranında Zamlandı
- Suriye’de Direnişçiler Tek Çatı Altında Birleşecek
- Türkiye, El-Bab’dan Başlayarak Suriye'yi Yeniden İnşa Etme Planı Hazırlıyor
- Temmuz’un Ocak 2017 Sayısı Çıktı
- ‘Eski Türkiye’nin Kolunu Kopardığı Saçılık, Şimdi de KHK Mağduru mu Olacak?
- Şam’ın Fethi Cephesi’nden Halep Üzerine Açıklama
- ‘Sahabe Dönemi İktidar Kavgası’ (Kitap Değerlendirmesi)
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim