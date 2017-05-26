Suriye’de Öldürülen 7 Militan Daha İran’da Gömüldü!

İran’ın “kutsal kabirleri” bahane ederek, mezhep savaşı uğruna Suriye’deki savaşa gönderdiği 7 Şii Afganistanlı ve Pakistanlı militanın cesetleri Kum ve Tahran kentlerine ulaştı.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in emrindeki Devrim Muhafızları Ordusu’nun Fatimiyyun ve Zeynebiyyun tugaylarına bağlı 6 Şii Afganistanlı ve Pakistanlı militanın cesedi Kum kentinde, Hamaney’in il temslicisi Ayetullah Saidi’nin kıldırdığı cenaze namazına müteakip gömüldü.

Fatimiyyun Tugayı’na bağlı Afganistanlı Şii Abdulazim Sahidad’ın cesedi de Tahran’daki devlet töreninden sonra gömüldü.

İran; Devrim Muhafızları Ordusu, Şii Afganistanlı ve Pakistanlı militanlar ve Rusya’nın hava desteğiyle Beşşar Esed’in yönetimde kalmasına destek veriyor.

İran’ın resmi medyası İranlı askerler ve diğer ülkelerden topladığı kiralık Şii militanların Suriye’de “kutsal türbeleri koruduğunu” ve “IŞİD ile savaştığını” öne sürüyor, Esed’in muhaliflerini ise “tekfirci teröristler” olarak tanıtıyor.

Kaynak: Islah Haber