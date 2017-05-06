Suriye’de Müslüman Katleden İran ve Hizbulesed'in Hamas’ı Suçlama Yüzsüzlüğü

Ezgi Aşık / Haber7

Haber7.com yazarı Taha Dağlı, Hamas Yemen Temsilcisi Dr.Abdelmuti Zakut, Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim ile Hamas'ın yeni siyasi vizyonunun bölgeye yansımaları ve belge üzerindeki suçlamaları konuştuk.

*Hamas barışçıl ve uzlaşmacı bir dile yeni bir siyasi vizyon yayınladı. Bazı çevreler Hamas’ı ihanetle suçluyor. Bu suçlamaları nasıl yorumluyorsunuz? 42 maddelik yeni siyasi vizyonu nasıl buldunuz?

SUÇLAMALAR YERSİZ!

Taha Dağlı/Haber7.com yazarı: İran kontrollü Hizbullah’ın Hamas’ın yeni siyaset belgesine yönelik sert suçlaması oldu, Hamas’ı Filistin davasına ihanetle suçladılar. Bu tarz suçlamanın nedeni belgedeki 1967 sınırlarıyla ilgili ifade. Hamas metinde “eğer Filistinli tüm gruplar 67 sınırlarında kurulacak bir Filistin devletini kabul ederse biz de uzlaşırız. Ama tüm toprakların iadesi için mücadeleden asla vazgeçmeyiz, devlet kurulur, başkenti Kudüs olur, 48’den itibaren sürgün edilen 6 milyon mülteci geri döner, o şartlarda biz de bu anlaşmaya uyarız”. Koşullu bir kabul var. Bu nedenle İran’ın ya da Hizbullah’ın ihanet gibi suçlaması yersiz. Üstelik İran ve Hizbullah yıllardır Ortadoğu’da İsrail karşıtlığı ve Filistin davasıyla politika güdüyor, onlar için Filistin büyük bir prestij kaynağı. Ama bu iki silahlı güç de 2011’den beri Suriye’de Esed rejiminin yanında Müslümanları katlettiler. 2014 yılında İsrail Gazze’yi 52 gün boyunca bombaladı. Hizbullah ile İran neden 2014’de Gazze bombalanırken, İsrail’e de bir roket atmadılar. Bugün Hamas’a “Filistin davasını sattınız” diyenler, Filistin davası için gerçek anlamda, politikayı bir kenara bırakarak, ne yapmışlar, bu sorulara yanıt vermeliler.

FİLİSTİN DAVASINA ÖNEMLİ HİZMET

Muin Naim/Filistinli Araştırmacı-Yazar: Suçlamalar, Hamas’ın 67 toprakları tanıdığını ve kabul ettiğini tartışması üzerinden gidiyor. Fakat yeni siyasi belgeyi başından sonuna kadar okuyanlar bu durum böyle olmadığını anlar. Bu yüzden suçlamaları doğru ve inandırıcı bulmuyorum. Hamas net bir tavır almıştır, artık dünyaya daha anlaşabilir bir Hamas ortaya koymuştur. Hamas ile görüşmek isteyen ama bazı sözel suçlamalardan dolayı görüşmeyen güçler ve ülkeler vardı. Artık görüşmek isteyenler için artık bir engel kalmamıştır. Hamas bu belge ile hedeflerini daha iyi anlatmıştır. Filistin davasına önemli hizmette bulunacaktır.

TAM BAĞIMSIZ FİLİSTİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Dr.Abdelmuti Zakut/Hamas Yemen Temsilcisi: Bu belge hakkımızı ve hukukumuzu daha iyi anlatmanın yoluydu. Değerlerimizle hareket etmekteyiz. 67 yılıyla ilgili maddenin alt başlıklarını iyi okumaları gerekir. Hamas hareketi olarak, tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için çabalıyoruz. Yeni siyasi vizyonumuzla, bunu net olarak ifade ettik. 67 yılıyla ilgili mesele ise Batı Şeria ve Gazze’de başlangıç aşamasında, bir devletin kurulmasını bir aşama olarak kabul ettik. Hamas harekâtı olarak, bir daha teyit ederek söylüyorum. Hiçbir şekilde işgalci İsrail’i bir devlet olarak tanımayacağız. Filistin halkının hakkını ve hukukunu her platformda savunacağız.

*Bu yeni siyasi vizyon bağımsız Filistin’inin yolunu açar mı?

FİLİSTİN'İN ÖNÜNÜ AÇAR

Taha Dağlı/Haber7.com yazarı: Hamas ortaya bir manifesto koyup, yol haritası belirledi. Burada Batı’ya verilen net bir mesaj var. Hamas “biz terör örgütü değiliz, siyasi bir hareketiz, bu böyle bilinsin” diyor. Hamas, Ortadoğu’nun ilk demokratik seçimi olan 2005’teki Filistin seçiminin kazanan siyasi partisidir. Ancak bugün Filistin Devletinde yeterince temsil edilmiyorlar. Abbas’ın başkanlığındaki Filistin Devleti ya da El Fetih’in, Filistinlileri temsil ettiğini düşünmüyorlar, bu nedenle Abbas’ın Beyaz Saray ziyaretinden hemen önce bu manifestoyu yayınladılar ve yeni süreçte siyaset sahnesinde “biz de varız” dediler. Bu anlamda Filistin’in bundan sonraki süreçteki siyasi mücadelesinde özellikle Batı ile ilişkiler konusunda Hamas’ın söz sahibi olması, Filistin’in önünün açılmasına yardımcı olur.

UZUN YOLDA BİR ADIM

Muin Naim/Filistinli Araştırmacı-Yazar: Bu belge bağımsızlığı hemen yakınlaştırmaz, fakat uzun yolda bir adım olarak görüyorum. Yeni siyasi vizyon Hamas gibi düşünen Filistinlilerin, haklı olduklarını anlatmış oldu.

BİZ ADIM ATTIK

Dr.Abdelmuti Zakut/Hamas Yemen Temsilcisi: Bize Batı ve ABD tarafından empoze edilen sözleri yalan çıkartmak yeni bir siyasi belgeyi dünyaya sunduk. Batı ve ortağı İsrail, Gazze’de Filistin halkının tam bağımsız bir Filistin kurması için hiçbir şekilde bir adım atmamaktadır. Biz kendilerine adım attık, gelin öyleyse biz devletimizi kuralım dedik. Fakat onların, bu konuda çok samimi olmadıklarını buradan da söyleyelim.

*Yeni siyasi vizyon noktasında İsrail ile kalıcı adımlar atılır mı? Bölge de kalıcı yeni denklem kurulur mu?

HAMAS DENKLEMİN GÜÇLÜ PARÇASI OLABİLİR

Taha Dağlı/Haber7.com yazarı: İsrail’in bir numaralı düşmanı Hamas’tır. Her iki yılda bir Gazze’ye saldırırlar. Ama her defasında iyi direnir. Hamas’ın en büyük gücü, İsrail’e meydan okuyabilmesi. Mesela 2006’da Hamas’ın kaçırdığı İsrail askeri Gilat Şalit, 2011 Ekim ayında tam 1027 Filistinli esire karşı serbest bırakıldı. Hamas’ın bu anlamda İsrail’e taviz verdirecek politikaları var. Hamas’ın Gazze’deki yönetimi değişti önümüzdeki günlerde siyasi büronun liderliğinde de değişimler olabilir ve bu süreçte Hamas denklemin güçlü bir parçası olarak masada yer alabilir.

HAMAS'IN MUHATAP ALINMASINDAN KORKUYORLAR

Muin Naim/Filistinli Araştırmacı Yazar: Bu belgeye karşı çıkan iki taraf oldu. Biri İşgalci İsrail devleti diğeri maalesef Filistin içerisinde 30-40 yıldır İsrail ile görüşüp anlaşan siyasi görüş. Bu belgeden tek çekince şu; Hamas üstüne atılan suçlamaları bir şekilde bertaraf etmeye çalışıyor. Başarılı olunursa, dünyada 'Hamas' muhatap olarak alınacak.

YENİ DÜZENİN TAKİPÇİSİYİZ

Dr. Abdelmuti Zakut/Hamas Yemen Temsilcisi: Hamas’ın bu konudaki duruşu daha başından beri bellidir. Filistin halkının haklarını korumak, Filistin halkının geleceğini inşa etmek bölgede duruyoruz. Bölgedeki dinamiklerin değişmesi konusu tamamen İsrail’in bundan sonra stratejisine ve İsrail ile bağlı devletlerin yapacaklarına bağlıdır. Bizler Filistinliler olarak bölgede kurulacak yeni düzenin takipçi olacağız.

*Mahmud Abbas’ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

'FİLİSTİNLİ GRUPLARIN İTTİFAK ETTİĞİ BİR GÖRÜŞME DEĞİL'

Dr.Abdelmuti Zakut/Hamas Yemen Temsilcisi: Fetih hareketinin lideri Mahmud Abbas’ın Trump ile görüşmesi Filistinli grupların ittifak ettiği bir görüşme değildir. El- Fetih hareketi olarak görüşmüşlerdir. Biz Filistin halkı olarak, böyle bir konsensüsün bir ürünü olan görüşmesinin çokta faydalı bir görüşme olacağını düşünmüyoruz.

BİR UTANÇTIR

Moin Naim/Filistinli Araştırmacı Yazar: Mahmud Abbas, Trump ile görüşmesinde Filistin devletinin ve yaşadıklarını haykırmayarak, İsrail’in işgalini 50 yıllık işgal olarak nitelendirmesi bir utançtır. Bu görüşme bütün Filistin örgütlerinin tepkisi aldı. Filistin 50 değil, 69 yıldır işgal edilmektedir.