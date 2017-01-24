“Suriye’de Milyonlarca İnsan Susuz”

Suriye’nin Şam ve Halep kentleri ile civarında güvenlik ve teknik sorunlar nedeniyle milyonlarca kişinin suya erişemediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada, 22 Aralık’tan bu yana Barada Vadisi’ndeki Ayn el-Fica su tesislerinin kullanılamaz durumda olması nedeniyle Şam ve civarında 5,5 milyon kişinin suya erişemediği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Suriye Kızılayı ve teknik heyetin onarım çalışmalarını durdurmak zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, BM’nin, tesislerin hızlı bir şekilde onarılması için hazır olduğu vurgulandı.

“Halep’te 1,8 Kişi Susuz”

Açıklamada, Halep’in doğusunda IŞİD’in kontrolünde bulunan su tesislerindeki arıza nedeniyle de Halep’te 1,8 milyon kişinin 14 Ocak’tan bu yana susuz kaldığı belirtildi.

IŞİD’in onarım ekiplerine giriş izni vermediği kaydedilen açıklamada, BM ve diğer yardım kuruluşlarının suya erişimi olmayan bölgelere tankerlerle su ulaştırmaya çalıştığı ifade edildi.