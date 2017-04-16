Suriye’de Kuşatma Bölgelerinden Karşılıklı Tahliyeler Tamamlandı

»Ana Sayfa»Suriye
16.04.2017 06:21
Suriye’de Kuşatma Bölgelerinden Karşılıklı Tahliyeler Tamamlandı
Suriye’de Esed güçleri ile direnişçilerin vardığı anlaşma neticesinde 4 kuşatma bölgesinden karşılıklı tahliyeler tamamlandı.

Suriye’de direnişçiler ile Beşşar Esed güçleri arasında varılan anlaşma kapsamında, 4 kuşatma bölgesinden sivil ve askeri unsurların tahliyesi sona erdi.

Halep’teki tahliye noktalarında bulunan AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, Şam’ın batısında Esed güçlerinin kuşatmasındaki Zebadani ilçesi ve Madaya beldesi ile İdlib’de direnişçilerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya beldeleriden karşılıklı olarak hareket eden konvoylar, kontrol noktalarını geçti.

Fua ve Kefreya’dan çıkan ve 5 bin sivil ile askeri unsuru taşıyan otobüsler, Halep’te direnişçilerin kontrol noktasında meydana gelen bombalı saldırıdan yaklaşık 5 saat sonra yeniden hareket etti.

Konvoy, Raşidin semtindeki kontrol noktasını geçtikten sonra, Halep’in merkezine girdi. 73 otobüslük konvoya, yaralıları taşıyan Esed güçlerine bağlı Kızılay’a ait 20 ambulans eşlik etti.

Eş zamanlı olarak, Madaya ve Zebadani’den çıkan 2 bin 350 kişiyi taşıyan konvoy da, Esed güçlerinin Ramuse semtindeki kontrol noktasını geçti.

67 otobüs ve yaralıları taşıyan 8 ambulans, İdlib iline ulaştı.

Böylece Zebadani ilçesi tamamen boşaltılırken, Madaya’da kalan 4 bin kişinin Esed güçleriyle uzlaşarak, beldede yaşamaya devam edeceği öğrenildi.

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