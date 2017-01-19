"Suriye’de Kuşatma Altındaki Yüzbinlerce Sivile Erişim Sağlayamıyoruz"
Uluslararası Suriye Destek Grubunun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.
Toplantının ardından BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, İnsani Erişim Çalışma Grubu'nun geçtiğimiz şubat ayında çalışmalarına başladığını belirterek, "Acımasız savaşın beşinci yılında Suriye'deki sivil halk için şimdiye kadar ki en kötü kışı yaşıyoruz. Yorgun halk hala sıkışmış ve kaçacak bir yeri yokken, biz de hala yüzbinlercesine ulaşamıyoruz. Geçen aralık ve ocak çalışmalara başladığımızdan bu yana en kötü aylardı." dedi.
"Suriye'deki mevcut ateşkes birçok bölgede hayat kurtarıyor" diyen Egelend, bununla beraber özellikle de başkent Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi başta olmak üzere şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerde binlerce sivilin yerinden edildiğini, kuşatma altındaki yüzbinlerce sivile hala insani erişim sağlayamadıklarını vurguladı.
"BARADA VADİSİ İLE DEYRİZOR'DA BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUM"
Egeland, özellikle iki bölgede yaşayan siviller için büyük endişe duyduğunu vurgulayarak, bunlardan birinin 93 bin sivilin yaşadığı Suriye'nin güneydoğusunda Irak sınırındaki Deyrizor kenti olduğunu aktardı.
"İDLİB, 2017 DİPLOMASİ YILI HALİNE GELİRSE KURTARILIR"
Egeland, Şam'ın ana su kaynaklarından Barada Vadisi'ndeki arızayı onarmak için müzakereye giden bir kişinin keskin nişancı tarafından öldürüldüğünü ve onarım işinin askıya alındığını ifade ederek, "Şimdi Şam'da 27 gündür 5 buçuk milyon insan normal su ihtiyacından mahrum yaşıyor." dedi.
Egeland, İdlib'in yeni bir Halep olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine de "İdlib halkı, altı yıldır yürütülen başarısız diplomasiden sonra, ancak 2017'nin diplomasi yılı haline gelmesi durumunda kurtarılır." değerlendirmesinde bulundu.
- Yorumlar 0
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Doğu Guta’da 3 Sivili Daha Katletti!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün 3 Günlük Haksöz Tezviratı
- Şapşalca ve Ahlaksızca Bir Operasyonun Otopsisi
- “28 Şubat'tan Bugüne: Kemalist Vesayet ve Değişimin Yönü”
- Ya IŞİD İddiasıyla Gözaltına Alınan Çeçenlerin IŞİD’le Alakası Yoksa?
- Kurgu ile Hakikat Arasında: 'Araplar Bizi Sırtımızdan Vurdu' Söylemi
- Beytüşşebap’ın Eski Kaymakamı Güntepe’nin Eşi de Gözaltına Alındı
- İlk Dört Maddeyi Değiştirmek TÜSİAD’ın Önerisiydi
- Karlov'un Öldürülmesi Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
- İlişkilerin Düzelmesi İçin Türkiye’den ABD Yönetimine 3 Şart
- Suudi Arabistan Cibuti'de Askeri Üs Kuruyor
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “28 Şubat'tan Bugüne: Kemalist Vesayet ve Değişimin Yönü”
- Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün 3 Günlük Haksöz Tezviratı
- Ya IŞİD İddiasıyla Gözaltına Alınan Çeçenlerin IŞİD’le Alakası Yoksa?
- Esed’çi Hüsnü Mahalli’nin 7 Yıla Kadar Hapsi İstendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirafçılar Doğru Konuşmuyor
- Erdoğan: Daha Bu Temizlik Yapılmış, Bitmiş Değil
- Rusya: 'Biz Suriye'ye Girmesek Esed Rejimi Düşecekti'
- Kurgu ile Hakikat Arasında: 'Araplar Bizi Sırtımızdan Vurdu' Söylemi
- Demirtaş Midyat'taki Davadan Beraat Etti
- Saadet Partisi Anayasa Değişikliği Referandumunda “Hayır” Oyu Verecek
- Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim