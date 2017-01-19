"Suriye’de Kuşatma Altındaki Yüzbinlerce Sivile Erişim Sağlayamıyoruz"

»Ana Sayfa»Suriye
19.01.2017 22:54
"Suriye’de Kuşatma Altındaki Yüzbinlerce Sivile Erişim Sağlayamıyoruz"
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Egeland, Suriye'deki ateşkesin birçok bölgede hayat kurtarmasına rağmen, kuşatma altındaki yüzbinlerce sivile hala insani erişim sağlayamadıklarını belirtti.

Uluslararası Suriye Destek Grubunun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, İnsani Erişim Çalışma Grubu'nun geçtiğimiz şubat ayında çalışmalarına başladığını belirterek, "Acımasız savaşın beşinci yılında Suriye'deki sivil halk için şimdiye kadar ki en kötü kışı yaşıyoruz. Yorgun halk hala sıkışmış ve kaçacak bir yeri yokken, biz de hala yüzbinlercesine ulaşamıyoruz. Geçen aralık ve ocak çalışmalara başladığımızdan bu yana en kötü aylardı." dedi.

"Suriye'deki mevcut ateşkes birçok bölgede hayat kurtarıyor" diyen Egelend, bununla beraber özellikle de başkent Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi başta olmak üzere şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerde binlerce sivilin yerinden edildiğini, kuşatma altındaki yüzbinlerce sivile hala insani erişim sağlayamadıklarını vurguladı.

"BARADA VADİSİ İLE DEYRİZOR'DA BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUM"

Egeland, özellikle iki bölgede yaşayan siviller için büyük endişe duyduğunu vurgulayarak, bunlardan birinin 93 bin sivilin yaşadığı Suriye'nin güneydoğusunda Irak sınırındaki Deyrizor kenti olduğunu aktardı.

"İDLİB, 2017 DİPLOMASİ YILI HALİNE GELİRSE KURTARILIR"

Egeland, Şam'ın ana su kaynaklarından Barada Vadisi'ndeki arızayı onarmak için müzakereye giden bir kişinin keskin nişancı tarafından öldürüldüğünü ve onarım işinin askıya alındığını ifade ederek, "Şimdi Şam'da 27 gündür 5 buçuk milyon insan normal su ihtiyacından mahrum yaşıyor." dedi.

Egeland, İdlib'in yeni bir Halep olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine de "İdlib halkı, altı yıldır yürütülen başarısız diplomasiden sonra, ancak 2017'nin diplomasi yılı haline gelmesi durumunda kurtarılır." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İdlib’de Halepli Ailelere Sıcak Yemek Desteği19 Ocak 2017 Perşembe 15:41
  • İdlib’de Yerel Seçimler Yapıldı19 Ocak 2017 Perşembe 13:30
  • Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Sivilleri Bombaladı!18 Ocak 2017 Çarşamba 19:14
  • Rusya ve Esed Güçleri Deyrizor’da 5 Çocuğu Katletti!18 Ocak 2017 Çarşamba 16:11
  • Deyrizor’da Esed’in İki Generali Daha Öldürüldü18 Ocak 2017 Çarşamba 12:26
  • ABD, Suriye’de Direnişçileri Hedef Almayı Sürdürüyor!18 Ocak 2017 Çarşamba 11:41
  • Astana'ya Kürtleri Temsilen ENKS Davet Edildi18 Ocak 2017 Çarşamba 03:42
  • Esed’in Başbakanı Hamis, Suriye’yi Katil İran’a Peşkeş Çekti!17 Ocak 2017 Salı 17:12
  • “Bu Soğuklara Bir Torba Kömür Ne Yapacak?”17 Ocak 2017 Salı 15:09
  • ABD'den Ankara'ya Suriye Yalanları17 Ocak 2017 Salı 14:38
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim