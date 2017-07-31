Suriye'de Kritik Toplantıya IŞİD'ten Canlı Bombalı Saldırısı

Suriye'de Halep'in güney kırsalında Tahriru'ş Şam, Ahraru'ş Şam ve bazı yerel aşiret liderlerinin toplantısına canlı bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Tahriru'ş Şam'ın açıklamasına göre, saldırı girişiminde bulunan IŞİD mensubu, toplantının yapıldığı binanın içerisine girmek isterken farkedildi ve güvenliği sağlayan muhalifler tarafından durduruldu.

Bu esnada üzerindeki bombaları patlatan IŞİD mensubu saldırgan nöbetçilerden 3 kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına yol açtı.

Söz konusu toplantının, Tahriru'ş Şam ile Ahraru'ş Şam arasındaki gerginliğin tamamen bitirilmesi yönünde bir girişim olduğu düşünülüyor. Tahriru'ş Şam geçtiğimiz günlerde tam bir birleşme için diğer grupları müzakarelere çağırmış, İdlib'in sivil bir idareye teslim edilmesini önermiş ve bunun için aşiret liderletiyle görüşmelere başlamıştı. Toplantıda bu konuların da gündeme alınmış olabileceği tahmin ediliyor. IŞİD'in böylesi bir toplantıyı hedef almış olması, muhaliflerin elindeki bölgelerde IŞİD hücrelerinin ciddi darbe almasına rağmen halen canlı olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Mepa News