Suriye’de Hasatta Patlamamış Bomba Riski!

Suriye’de Beşşar Esed güçlerinin yoğun hava saldırısına maruz kalan direniş bölgelerinde çiftçiler, tarlalarındaki patlamamış bombaların infilak etme riski altında ürünlerini hasat ediyor.

Hama’nın kuzey, İdlib’in güney kırsalında direnişçilerin kontrolündeki araziler, uzun süre Esed güçlerinin hava saldırılarının hedefindeydi. Özellikle düştükten sonra patlamayan misket bombaları, hasat döneminde çiftçiler için risk oluşturuyor.

İdlib’in güney kırsalındaki Habbit köyünün sivil savunma yetkilisi İsa Cellul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Esed rejimi bizi özellikle misket bombası olmak üzere her türlü silahla bombaladı. Rejimin yoğun saldırılarından sonra çok sayıda patlamamış misket bombası kaldı.” dedi.

“Yabancı Bir Madde Görürlerse Bize Haber Versinler”

Bir çocuğun tarlada oynarken patlamamış bombayı eline aldığını ve hayatını kaybettiğini anımsatan Cellul, çiftçileri uyararak şunları kaydetti:

“İnsanlar tarlarında yabancı bir madde, patlamamış misket bombası gibi cisimler görürse bize haber versinler. Sivil savunma olarak olaya müdahale edip cisimleri işaretleyip, tehlikeyi önlemeye çalışıyoruz. Biz hâlledemezsek uzman ekiplerimiz gelip bombaları imha ediyorlar.”

Zorluklara Rağmen Hasat

Bölgede kimyon tarlasını hasat eden Mustafa Rihab, risklere rağmen ürünlerini hasat ettiklerini, her dönümden yaklaşık 100-125 kilogram mahsul elde ettiklerini söyledi.

Rihab, Esed güçlerinin ürünlerin ihraç edilmek üzere taşınması sırasında da zorluk çıkardığını belirterek, “Esed rejimine bağlı güçler her tır için geçiş parası olarak yaklaşık 1,5 milyon Suriye lirası (10 bin Türk lirası) para alıyor. Tüccarlar, taşıma esansında kesilen paraları çiftçilerden alıyor. Bu kişiler mahsulü rejim bölgelerinden geçirerek deniz yolu ile ihraç ediyor.” ifadelerini kullandı.