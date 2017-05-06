Suriye'de 'Güvenli Bölge' Anlaşması Yürürlükte
Rusya, Türkiye ve İran'la vardığı 'çatışmasızlık' mutabakatının bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Söz konusu mutabakat, 00.00'dan itibaren yürürlüğe girdi.
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da alınan Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşması bugün 00.00'dan itibaren yürürlüğe girdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde imzalanan anlaşmanın ABD ve Suudi Arabistan'dan da destek gördüğünü belirtmişti.
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