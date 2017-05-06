Suriye'de 'Güvenli Bölge' Anlaşması Yürürlükte

Kazakistan'ın başkenti Astana'da alınan Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşması bugün 00.00'dan itibaren yürürlüğe girdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde imzalanan anlaşmanın ABD ve Suudi Arabistan'dan da destek gördüğünü belirtmişti.