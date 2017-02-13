“Suriye'de Esed Güçleri Halep'te Kimyasal Silah Kullandı”
İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), tanıklarla görüşmeler, fotoğraf ve video görüntüleri ile sosyal medyada yer alan paylaşımlardan derlediği bilgilerle hazırladığı raporda, Esed rejiminin koordineli olarak direnişçilere kimyasal silahla saldırdığı ortaya konuldu.
Rapora göre, rejim güçleri 17 Kasım ile 13 Aralık tarihleri arasında en az 8 defa yerleşim bölgelerine helikopterden içinde klorin gazı bulunan mühimmat attı.
"9 sivil hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı"
Saldırılar sonucunda 4'ü çocuk en az 9 sivil hayatını kaybetti, 200 civarında kişi de yaralandı.
Raporda görüşlerine yer verilen HRW acil durumlardan sorumlu direktör yardımcısı Ole Solvang, kimyasal saldırıların, rejim tarafından kenti ele geçirmek için koordinasyon ve belirli bir strateji çerçevesinde yapıldığının belirlendiğini kaydetti.
"Kimyasal silah kullananlara yaptırım uygulanmalı"
Solvang, BM Güvenlik Konseyi'nin, Suriye rejimi ya da diğer unsurlardan kimyasal silah kullananlara gerekli yaptırımı uygulamasını isteyerek, kimsenin bu saldırıların sorumluluğundan muaf tutulmaması gerektiğini ifade etti.
Raporda Suriye'nin Ekim 2013'te kimyasal silahların yasaklanması anlaşmasına taraf olduğu vurgulanarak, buna rağmen rejimin Nisan 2014'ten bu yana helikopterlerle yerleşim bölgelerine kimyasal silah attığı belirtildi.
AA
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