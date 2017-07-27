Suriye'de Elektrik Sorununa Güneş Enerjili Çözüm

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin askeri kuşatmasındaki Hola ilçesi sakinleri, tarım arazilerini sulamalarını engelleyen elektrik kesintilerine taşınabilir güneş enerji sistemi ile çözüm buluyor.

Esed rejiminin 5 yıldır kuşatma altında tuttuğu Humus'un Hola ilçesi, verimli ve geniş tarım arazilerine sahip.

Ancak, rejimin kanallara su vermemesi ve neredeyse 24 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle, Holalı çiftçiler arazilerini sulamakta zorlanıyor.

Çiftçiler, kuyulardan su çekmekte kullandıkları pompanın çalıştırılması için de elektriğe ihtiyaç duyuyor.

Hola'da mobil güneş enerji sistemi kullanan çiftçilerden Ahmet Ali yaptığı açıklamada, "Bölgemiz, rejimin askeri kuşatması altında bulunuyor. Halkın gelir kaynağı tarım ürünleridir. Bölgemize gelen su kanallarının kesilmesi nedeniyle yer altı kaynaklarına yöneldik." dedi.

Ali, santrifüj pompasını çalıştırmanın çok maliyetli olduğunu belirterek, halkın alternatif çözüme yöneldiğini söyledi.

Çiftçi Ali, "Her çiftçi, su ihtiyacına göre, kendi güneş enerjisi sistemini tasarlıyor. İhtiyacına göre panel kullanıyor. Başta biraz masraflı oluyor ama sonrasında çiftçilere büyük katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

MALİYETİ YAKLAŞIK BİN 200 DOLAR

Bir diğer çiftçi Nabil Tellavi de başta tarım arazilerinin su ihtiyacı olmak üzere, ev aletlerini kolayca çalıştırabilmek için bu yönteme başvurduklarını anlattı.

Tellavi, "Bu yönteme yeni geçtim. Daha az masrafla, daha fazla iş görmek istiyorum. Akaryakıtla jeneratör çalıştırma derdinden kurtulacağım." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Tellavi, mobil güneş enerjisi sistemine sahip olmanın maliyetinin bin dolar ile bin 200 dolar arasında olduğunu belirtti.

Hola sakinleri, güneş panellerini rejimin kontrolündeki bölgelerden kaçak yollarla getiriyor.