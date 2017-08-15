Suriye’de Direnişçiler Savaş Uçağı Düşürdü!

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, Suriye’nin güneyinde bulunan Süveyde ilinin kırsalında Beşşar Esed güçlerine ait MiG-21 tipi bir savaş uçağı düşürüldü.

Usud eş-Şarkiye ve Şehid Ahmed Abdo isimli direniş grupları tarafından yapılan ortak açıklamada, savaş uçağının 23 milimetrelik uçaksavar silahı ile düşürüldüğü duyuruldu.

Düşen uçağın pilotunun ise esir alındığı ifade edildi.

Direnişçiler, düşürdükleri uçağın enkazına ve pilotuna ait fotoğrafları yayımladı.

Esed güçlerinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.