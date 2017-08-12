Suriye’de Dikkat Çekici Bir Direniş Grubu: Ebu Amara Taburu

Mart 2012’de ise ismini ‘Ebu Amara Özel Operasyonlar Taburu’ olarak değiştirmişti. İlk duyurusunda grup, Halep’te önemli bir “Şebbiha” liderini suikastla öldürdüğünü duyurmuştu. Kurulduğu tarihten itibaren Ebu Amara Taburu Halep merkezli olmak üzere suikast, bombalı saldırı, tünel saldırıları, keskin nişancı eylemleri gibi ‘özel operasyonlar’ ile zaman zaman gündeme gelmişti. Grup son olarak Halep’in Aziziye mahallesinde Mihraç Ural’ın liderliğindeki “Liva İskenderun” mensuplarını taşıyan aracı el yapımı patlayıcıyla hedef aldı. Saldırıda araçtaki kişiler yaralandı. Yaralıların arasında grubun medya ofisi sorumlusu Cemal Trablusi de bulunuyor.

Nasıl Liva El Tevhid, kurucusu Abdülkadir Salih ile, Ceyş-ul İslam Zehran Alluş ile, Nusra Cephesi Ebu Muhammed El-Culani ile özdeştiyse, Ebu Amara Taburu da kurucu lideri Muhenna Cefale (Ebu Bekri) ile anılmaktadır.

Ebu Bekri, 2011 yılında Suriye devriminin başladığı dönemde Halep Üniversitesinin Ekonomi bölümünde okumakta idi. Devrim sırasında gerçekleştirilen gösteri ve protestolarında aktif rol oynayan Ebu Bekri, çatışmaların başlamasıyla birlikte bazı aktivistlerle birlikte Ebu Amara Taburu’nu kurmuş ve rejimi hedef almaya başlamıştır. Gruba katılan kitlenin çoğunlukla üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Ebu Bekri, Haziran 2015’te aracının altında konulan bombanın infilak etmesi ile suikasta maruz kalarak iki ayağını kaybetmiş ancak grubun liderliğini yapmaya devam etmiştir. Ebu Bekri’nin tedavi gördüğü dönemlerde, Bekri’ye vekalet eden grubun kurucularından ve daha önce grubun Halep askeri sorumlusu olan Yasin Niccar, Esed rejimin düzenlediği varil saldırısı sonucu 25 Temmuz 2016 tarihinde Halep’te ailesi ile beraber enkazın altında kalarak hayatlarını kaybetmiştir.

Grubun Lideri Ebu Bekri

Ebu Amara Taburu, kurulduktan sonra Halep’te rejime karşı birçok suikast ve özel operasyon gerçekleşmiştir, örneğin Albay Muhsin Sellum, Kudüs Tugayı liderlerinden Samer Hmişo gibi isimlere suikast düzenlenmesi ve öldürülmesi grubun önemli eylemlerindendir. Muhalefetin Halep’e girmesi ile beraber, grup ‘kurtarılmış” semtlere yerleşmiş ve rejim bölgelerindeki etkinliği de azalmıştır. Nitekim Ebu Amara Taburu, diğer silahlı muhalif gruplarda görüldüğü gibi, enerjisini daha çok belediye ve sivil hizmetler gibi faaliyetlerde serf etmeye başlamıştır, bu da hem grubu kuruluş amacı olan silahlı mücadeleden uzak tutmuş hem de bazı davranışlarından dolayı daha önce kazandığı halk desteğinin azalmasına neden olmuştur. Fakat rejimin Halep’i tekrar ele geçirmesi ile beraber Ebu Amara Taburu, ilk zamanlarda olduğu gibi bütün eforunu yeniden özel operasyonlara sarf etmeye başladığı görülmektedir.

Kurulmasından bu yana zaman zaman başka silahlı grupla işbirliği içinde bulunan ve hatta geçici olarak başka gruba katılan Ebu Amara Taburu, genel olarak diğer gruplarla birleştiği zamanlarda dahi bağımsızlığını koruduğunu söylemek mümkündür. Grup 20 Ekim 2015 tarihinde Ahraru’ş-Şam birleştiğini duyursa da, bu birleşme çok sürmemiştir. 2016 yılında ise grup, Şam Fetih Cephesi (şimdiki Heyet-i Tahrir Eş-Şam) ile yakın hareket etmeye başlamıştır. Nitekim 2 Kasım 2016 tarihinde Ebu Amara Taburu, ŞFC ve Nurettin Zengi ile beraber hareket ederek Halep’te bulunan Fastakim Kema Ümert grubunun merkezlerine operasyon düzenlemiştir. Ebu Amara Taburu bu saldırıyı Fastakim Kema Ümert grubunun Ebu Amara liderinin suikast operasyonunda rolü olmasından dolayı yaptığını açıklamıştı, fakat saldırının boyutu ve zamanlaması (Esed rejimin Halep’i kuşattığı dönem idi) grubun halk nezdinde imajına ciddi bir darbe vurmuştur. Ebu Amara Taburu 20 Mayıs 2017 tarihinde, HTŞ’ye katılacağını fakat HTŞ’nin altında bağımsız bir yapı olarak hareket etmeye devam edeceğini duyurdu. Dikkat çeken başka husus ise diğer grupların aksine Ebu Amara Taburu’nun hiçbir şekilde Halep dışında faaliyet göstermemesi.

Kaynak: Suriye Gündemi