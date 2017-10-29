Suriye’de Çocuklara Palyaçolu Eğlence

Suriye’nin Ürdün sınırında kurulu çadır kentlerdeki yüzlerce savaş mağduru çocuk için otobüslerle eğitim desteği sağlanırken, palyaçolu eğlencelerle de bir nevi terapi sunuluyor.

Beşşar Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerine düzenlediği yoğun saldırıları yüzünden evlerini terk eden binlerce aile, Ürdün sınırı yakınlarındaki kamplarda barınıyor.

Derme çatma kamplarda ne okul ne de çocukların oynayabileceği alan bulunuyor.

Bölgedeki bazı yerli yardım dernekleri, “Beni Eğitim Korur” isimli kampanya ile eğitim ve eğlenceyi çocuklara götürmek için otobüslerle günlük turlar düzenliyor.

Otobüslerde taşınan tahta sıralar, kamp içinde açık bir alana yerleştirildikten sonra çocuklara dersler veriliyor.

Dersten sonra bir sandıktan sürpriz yaparak çıkan palyaço, müzik eşliğinde çocukları güldürüyor.

Ellerindeki renkli balonlarla palyaço ile oyunlar oynayan çocuklar, el ele tutuşarak yöresel danslarla eğleniyor.

“Çocukların Yüzünde Gülümseme Oluşturmak İçin Başladık”

Gönüllü palyaçoluk yapan Ebu Hüseyin gösterisini tamamlamasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gösterilere kamplarda yaşam mücadelesi veren çocukların yüzünde gülümseme oluşturmak için başladık. Onları yaşadıkları kampların kötü şartlarından çıkartmak için bu yola başvurduk.” dedi.

Zeytin Dalı (Gusnu el-Zeytun) yardım kuruluşunun üyesi Ümran el-Hamed de “Mobil eğitim otobüslerimizle kamplara yaptığımız turlarda, çocukların gülmeye ihtiyacı olduğunu fark ettik. O yüzden palyaço fikrini hayata geçirdik.” diye konuştu.