Suriye’de “Çatışmasızlık Bölgeleri” veya “Güvenlikli Bölgeler” Kimin Faydasına?

Haşim Ay’ın değerlendirmesi şöyle:

“Güvenlikli Bölgeler” Kimlerin Güvenliğini Sağlayacak?

Halep’in düşüşü sürecinde Rusya, İran ve Türkiye devletlerinin garantörlüğünde Kazakistan’ın başkenti Astana’da start verilen Suriye görüşmeleri 3 Mayıs’taki oturumdan çıkan bir karardan ötürü uluslararası ölçekte gündem oldu. Garantör ülkelerin yanı sıra bu karar ABD tarafından da memnuniyetle karşılandı. Rusya’nın bir süre önce ipuçlarını verdiği “güvenlikli bölgeler” planının kabul görmesiyle birlikte İdlib’de gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonrası Rusya-İran-Esed bloğunun aleyhine seyreden gelişmeler böylece yeniden normale döndü!

“Çatışmasızlık Bölgeleri” veya “Güvenlikli Bölgeler” Anlaşmasının Kapsamı

Anadolu Ajansı’nın konuyla ilgili bugün detaylarına yer verdiği habere göre Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalanan muhtıra kapsamında, Suriye'de muhalifler ve rejim güçleri arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda 4 "çatışmasızlık bölgesi" ve bu bölgelerin sınırları boyunca "güvenlikli bölgeler" kurulacak.

Değerlendirmeye geçmeden önce Suriye'nin 4 yerinde oluşturulması öngörülen “çatışmasızlık bölgeleri”nin çerçevesini özetleyelim…

Yazının devamı >>>