Suriye’de Bir Yiğit Daha Toprağa Düştü: Alkan Koçal

»Ana Sayfa»Suriye
24.03.2017 21:46
Suriye’de Bir Yiğit Daha Toprağa Düştü: Alkan Koçal
Suriye’ye İslami direniş saflarında savaşan Yalovalı Alkan Koçal şehadet şerbetini içti.

Alkan Koçal.. “Müslüman çocukları yetim kalmasın” diyerek çıktı yola… Türkmen Dağı ilk durağı oldu..

“Şehid olmayı o kadar arzuluyorum ki…” diyordu arkadaşlarına… Yalova’daki ailesini bırakarak, “Müslüman çocukları yetim kalmasın”, “Müslüman kadınların göz yaşı dinsin” diyerek kendi eşini ve çocuğunu babasız bırakma uğruna atıldı bu kavgaya…

“Nasıl olsa öleceğiz bir gün… Neden şehid olarak ölmeyelim?” İşte Hama için yardıma çıkan konvoyda 39 yaşındayken ölüm yetişiyor Alkan’a… Allah kabul etsin…

Onun için belki ilk önce Türkmen kardeşleri vardı. Ancak gördü ve müşahede etti ki: “Nice kardeşlerim var annem doğurmamış” El ele soğuk mücadelede her ırktan mazlumlar bir yürek olmuşlar yarışıyorlardı adeta.. İşte o yarışta o da iki zaferden birine kavuştu Alkan…

Yalova’da Kokoreççi dükkanı halen duruyor. Baba Ahmet KOÇAL ise evladının taziyesini kabul ediyor…

İşte Yalova Elmacık Köylü 1978 Nufuslu Alkan KOÇAL’ın hikayesi… Bu dünya hayatı onun için bitti…

Yalan dünya bize kaldı yine…

Yakın arkadaşları Alkan’dan bahsederken “saf ve temiz kalpliydi”, “ilmi sever ama iştiğal edecek güç bulamazdı.” diyor. Hatta bir kardeş ilmi bir meclise davet etmiş, “valla geleyim ama beni konuşturmayın, benim kafam almıyor ki, bildiğimle amel etsem bana yetecek inşallah” diyordu.. Ve ekliyordu o kardeş: “Evet Alkan cennet’e kısa yol biliyordu. O bizden de bilgiliymiş meğer…” Alkan KOÇAL vasiyeti üzerine oracıkta Şam’ın Mubarek topraklarında defnedildi. İsteğine kavuştu. Türkmen Dağı’nın aslanını vasiyet ettiği yerde yatıyor şimdi. Gıyabi cenazesi Yalova’da kılınacak inşaallah… Allah kabul etsin.

Kaynak: Fetih Medya

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