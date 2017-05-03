Suriye’de Bir Rusya Askeri Daha Öldürüldü!

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’de Beşşar Esed güçlerine ait bir merkeze açılan ateş sonucu orada bulunan Aleksey Buçelnikov ismindeki bir Rusya askerinin öldüğü duyuruldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Yarbay Buçelnikov, Esed güçlerine bağlı topçu birliklerinin eğitimiyle ilgileniyordu.

Keskin nişancı tarafından vurulduğu dile getirilen Buçelnikov’la birlikte Rusya’nın Suriye’de ölen askerlerinin sayısının 32’ye yükseldiği belirtiliyor.

Eylül 2015’te Suriye’deki savaşa müdahil olan Rusya, o tarihten bu yana Esed ve İran’la birlikte çeşitli katliamlara imza attı.