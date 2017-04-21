Suriye’de Bir Rusya Askeri Daha Öldü!

»Ana Sayfa»Suriye
21.04.2017 13:28
Suriye’de Bir Rusya Askeri Daha Öldü!
Suriye’de Esed’e bağlı birliklerin eğitimiyle ilgilendiği belirtilen bir Rusya askerinin öldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’de Beşşar Esed güçlerine ait bir merkezde yaşanan çatışmalarda Oleg Bordov ismindeki bir Rusya askerinin öldüğü duyuruldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Binbaşı Bordov, Esed’e bağlı birliklerin eğitimiyle ilgileniyordu.

Bordov’la birlikte Rusya’nın Suriye’de ölen askerlerinin sayısının 31’e yükseldiği belirtiliyor.

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