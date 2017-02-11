Suriye'de Bir Haftada 20 Çocuk Katledildi

»Ana Sayfa»Suriye
11.02.2017 18:30
Suriye'de Bir Haftada 20 Çocuk Katledildi
Suriye’de ilan edilen ateşkese rağmen son bir haftada “şiddet olayları” nedeniyle 20 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye’deki “bütün taraflara” çocuklara tıbbî bakım ve yaşamsal insânî destek sağlanabilmesi için engelsiz ve koşulsuz erişim izni verilmesi ne yönelik çağrısını tekrarladı.

“İdlib’de 16 Çocuk Yaşamını Yitirdi”

AA’da yer alan habere göre, UNICEF’in bölge direktörü Geert Cappelaere, yaptığı açıklamada, Suriye’de son bir haftadaki “şiddet olayları” yüzünden 20 çocuğun hayatını kaybettiğini, bazı çocukların da yaralandığını belirterek, “İdlib’de hafta başındaki şiddetten dolayı 16’sı çocuk 30 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin bazıları Halep’teki savaşta yerlerinden edilenlerdi.” diye konuştu.

“Humus’ta 4 Çocuk Yaşamını Yitirdi”

Humus’un, Zehra ve Vaer bölgelerinde yapılan saldırılarda 4 çocuğun hayatını kaybettiği ve 5 çocuğun yaralandığı bilgisini de paylaşan Cappelaere, bu şiddet olaylarının 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana “en ağır” saldırılar olabileceğini kaydetti.

Cappelaere, “şiddetin” bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, “Çocukların öldürülmesi ve yaralanması, çocuk haklarına yönelik en şiddetli ihlâllerden biridir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

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