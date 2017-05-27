Suriye’de Bir ABD Askeri Öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yayımlanan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde bir ABD askerinin, bulunduğu aracın yuvarlanması sonucunda yaralandığı ve daha sonra öldüğü kaydedildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, olayın bir çatışma sırasında yaşanıp yaşanmadığı konusunda detay verilmedi.

Geçen yıl bir ABD askeri, Ayn İsa yakınlarında düzenlenen bir bombalı saldırı sonucunda ölmüştü. Mart ayında da bir ABD askerinin “doğal sebeplerden” öldüğü duyurulmuştu.