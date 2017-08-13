Suriye’de Beyaz Baretliler’e Destek Gösterileri

Suriye’nin Halep kentinin batı kırsalındaki Etarib ilçesinde, onlarca sivil, İdlib’de dün sabah kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 7 çalışanını kaybeden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerine destek olmak için bir araya geldi.

AA’da yer alan habere göre, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu göstericiler, açtıkları pankartlarda, sivil savunma görevlilerinin öldürülmesine tepki göstererek suçluların bir an önce yakalanıp yargılanmasını istedi.

Beyaz Baretliler’in de yer aldığı gösterilerde öldürülen kurbanların fotoğrafları taşındı.

Öte yandan, Etarib’deki gösterilere eş zamanlı olarak Halep’in Azez ve Bab ilçelerinde, İdlib’in Dana ve Maret en-Numan bölgelerinde ve Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelerde de benzer gösteriler düzenlediği bildirildi.

“Enkaz Altından Onlarca İnsan Kurtardılar”

Direnişçilerin kontrolündeki Etarib ilçesinin sakinlerinden Ebu Muhammed, yaptığı açıklamada, “Beyaz Baretliler’in başı sağ olsun, onlar bizleri korumak ve kurtarmak için hiçbir zaman uyumadılar. Enkaz altından onlarca insan kurtardılar, Allah onlardan razı olsun.” dedi.

Sivil savunma ekiplerine seslenen Muhammed, “Sizlerle birlikteyiz. Sizin güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir. Sizler beyaz kalpli insanlarsınız, yeryüzü meleklerisiniz.” diye konuştu.

Ne Olmuştu?

Sermin beldesindeki sivil savunma merkezine dün sabah kimliği belirsiz bir silahlı grubun yaptığı saldırıda 7 görevli hayatını kaybetmiş ve saldırganların merkezden iki kurtarma aracı ile bazı araç ve gereçleri çalarak kaçtıkları açıklanmıştı.