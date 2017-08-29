Suriye’de Besicilerin Umudu Yardım Kuruluşları

Suriye’de devam eden savaş, çatışmalar ve göçler yüzünden tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sıkıntılar devam ediyor.

Tarımsal üretimin ve hayvancılığın asgari seviyelere düştüğü ülkede, yem fiyatlarının yükselmesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatlarının da artmasına yol açtı.

Fiyatlarda Yaklaşık Yüzde 30’luk Bir Artış Söz Konusu

Direnişçilerin kontrol altında tuttuğu Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde geçen yıl yaklaşık 80 bin ila 85 bin Suriye Lirası’na (550-600 TL) satılan küçükbaş kurbanlıklar bu sene 100 bin ila 110 bin Suriye Lirası’na (750-800 TL) alıcı buluyor.

Artan fiyatların yanında halkın büyük bölümünün alım gücünün azalması nedeniyle bu yıl kurban kesenlerin sayısının azalması bekleniyor.

Savaştan Dolayı Alım Gücü Düştü, Hayvanlar Satılmıyor

Çiftçiler de yetiştirdikleri kurbanlıkları satmak için yardım kuruluşlarını bekliyor.

Hayvan yetiştiricisi Salih Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu sene kurban fiyatları aşırı yükseldi. Hayvanları çok iyi besledik ama alıcı bulamıyoruz. Çünkü halkın alım gücü yok.” dedi.

“Tek Umudumuz Yardım Kuruluşları”

Yusuf, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her şeyin fiyatı artıyor. Savaş sürdükçe bu böyle devam edecek. Geçen Kurban Bayramı’ndan beri et yiyemeyen insanlar var. Tek umudumuz yardım kuruluşları. Onlar bizden alıp, kesip dağıtırsa hem yetiştirici olarak biz seviniriz, hem de halk sevinir.”