Suriye’de Battaniye İhtiyacı Had Safhada

Sınırdaki mülteci kamplarını ziyaret eden Özgür-Der’den bir heyet, kamplarda battaniye ihtiyacının had safhada olduğunu belirterek “Hava çok soğuk. Gönderdiklerimiz yetersiz. Lütfen şartlarımızı zorlayalım” çağrısında bulundu.

Katil Suriye Rejimi, İran ve Rusya'nın bombardımanlarından kaçarak, karda kışta günlerce yürüyerek Reyhanlı sınırına gelebilen muhacirleri Türkiyeli Müslümanlar karşılayıp, kurmuş oldukları çadırlara yerleştiriyorlar.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Özgür-Der Genel Sekreteri Musa Üzer ve Özgür-Der Genel Merkez Yön. Kur. Üyesi M. Ali Kaçmaz’dan oluşan bir heyet sınırdaki mülteci kamplarını ziyaret etti.

Kamplardaki durumu yerinde gözlemleyen heyet sitemize yaptığı açıklamada “Sınır hattı boydan boya çadır kent olmuş durumda. Kış şartları her şeyi olumsuz etkiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Her Taraf Çamur Deryası”

İHH'nın kurduğu okulları da ziyaret etme imkanı bulduklarını belirten heyet, birçok kurumun kurduğu çadır kentleri gezip yerinde gözlemlerde bulunduklarını ve her tarafın çamur deryası olduğunu söyledi.

“Hava Çok Soğuk ve Battaniye İhtiyacı Had Safhada”

Çadır kentlerde her türlü malzemeye ihtiyaç olduğunu belirten heyet, çetin kış şartlarına dikkat çekerek bilhassa battaniye ihtiyacının had safhada olduğunu kaydetti.

Heyet açıklamasında devamla şöyle denildi:

“Özgür-Der yönetimi olarak yapılan ziyarette ihtiyaçlar yerinde görülmüş olup, insanların sıkıntılarının yanı sıra bunca zulme rağmen hamd ve tevekkül bilincinin üst düzeyde olduğu görülmüştür.”

Özgür-Der olarak toplanan battaniyelerin dağıtımını yerinde gözlemlediklerini belirten heyet, ancak gördükleri manzara karşısında çok daha fazla battaniyeye acil olarak ihtiyaç bulunduğunu anladıklarını ve bu ihtiyacın karşılanması için duyarlı herkesin seferber olması gerektiğini ifade etti.

Özgür-Der’in “Kardeşlerimiz Üşümesin! Her Evden İki Battaniye” battaniye kampanyası kış sezonu boyunca devam edecek.

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