Suriye’de Ateşkese Rağmen Katliam Sürüyor!

Suriyeli sivillerin yaşadığı yerleşim bölgelerini hedef almayı sürdüren zalimler Maaret en-Numan’da 4 kişiyi daha katletti!

Suriye’nin İdlib iline bağlı Maaret en-Numan ilçesinde sivillerin yaşadığı bir binanın füze ile vurulması neticesinde 4 Suriyeli hayatını kaybetti.

Binayı vuran jetin Beşşar Esed güçlerine mi, Rusya’ya mı ait olduğu netleşmiş değil.

Orient kanalının haberinde halkın ve sivil savunma gönüllülerinin binanın enkazından cesetleri çıkartmaya çalıştıkları görülmekte:

Kaynak: Haksöz Haber, Orient Net