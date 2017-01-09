Suriye’de Ateşkese Rağmen Katliam Sürüyor!
Suriyeli sivillerin yaşadığı yerleşim bölgelerini hedef almayı sürdüren zalimler Maaret en-Numan’da 4 kişiyi daha katletti!
Suriye’nin İdlib iline bağlı Maaret en-Numan ilçesinde sivillerin yaşadığı bir binanın füze ile vurulması neticesinde 4 Suriyeli hayatını kaybetti.
Binayı vuran jetin Beşşar Esed güçlerine mi, Rusya’ya mı ait olduğu netleşmiş değil.
Orient kanalının haberinde halkın ve sivil savunma gönüllülerinin binanın enkazından cesetleri çıkartmaya çalıştıkları görülmekte:
Kaynak: Haksöz Haber, Orient Net
Etiketler: suriye, beşşar esed, rusya, idlib, maaret en-numan, katliam, ateşkes
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