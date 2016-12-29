Suriye'de Ateşkese Katılan Gruplar Belli Oldu

»Ana Sayfa»Suriye
29.12.2016 21:52
Suriye'de Ateşkese Katılan Gruplar Belli Oldu
Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkese katılan muhalif grupların listesini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gece yarısı başlayacak ateşkese katılan muhalif grupların isimlerini açıkladı.

Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ateşkes anlaşmasına Suriye’nin merkez ve kuzey bölgelerinde önemli ölçüde bölgenin kontrolünü elinde bulunduran 7 grubun dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada muhalif grupların isimleri, Feyleke'ş Şam, Ahraru'ş Şam, Ceyşü'l İslam, Sukuru'ş Şam, Ceyşü'l Mücahidin, Ceyş İdlib, Şam Cephesi şeklinde sıralandı.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Halep’ten Getirilen Yaralıların Sayısı 289’a Ulaştı!29 Aralık 2016 Perşembe 09:33
  • Şam'daki Rus Elçiliğine Havanlı Saldırı28 Aralık 2016 Çarşamba 22:47
  • ABD, PYD/PKK'ya Askeri Yardımlarını Hızlandırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 20:47
  • Suriye’deki 6 Kilit Nokta28 Aralık 2016 Çarşamba 15:25
  • Türkiye ve Rusya Suriye’de Genel Ateşkeste Anlaştı28 Aralık 2016 Çarşamba 11:52
  • 100 Suriyeli Daha Cerablus’a Geri Döndü28 Aralık 2016 Çarşamba 11:08
  • Rus ve Esed Jetleri Deyr ez Zur ve Halep’i Bombaladı28 Aralık 2016 Çarşamba 05:20
  • Lazkiye’de Kar Altında Bir Mülteci Kampı!27 Aralık 2016 Salı 20:07
  • İşgalci Esed Güçleri Halep’i Yağmalıyor!27 Aralık 2016 Salı 18:20
  • Moskova-Ankara Hattında Ateşkes Trafiği27 Aralık 2016 Salı 18:06
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim