Suriye'de Ateşkes Yürürlükte

»Ana Sayfa»Suriye
30.12.2016 10:52
Suriye'de Ateşkes Yürürlükte
Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde rejim ile muhalifler arasında varılan ateşkes anlaşması gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Bazı ihlâllerin yaşanmasına rağmen ateşkes sürüyor.

Silahlı muhalif gruplarla rejimin Perşembe günü Türkiye ve Rusya garantörlüğünde imzaladığı ateşkes anlaşması Suriye’de yürürlüğe girdi. Ateşkes, başkent Şam, Dera ve İdlib’de bazı ihlâller yaşansa da ülke genelinde devam ediyor. 

Ankara’da Türk ve Rus askeri yetkililerle silahlı muhalif gruplar arasında yürütülen müzakere süreci sonucunda gerçekleşen anlaşmanın tarafları bir ay içinde Astana’da düzenlenecek barış görüşmelerine katılmayı da taahhüt etti.

Muhaliflerin Ankara müzakere heyetinin sorumlusu Usame Ebu Zeyd, Rusya’nın, Esed rejiminin ve müttefiklerinin garantörü olması nedeniyle İran’ın bu anlaşmaya bağlı kalmasını da taahhüt etmiş olduğunu ifade etti.

Astana görüşmelerine katılacaklarını söyleyen Ebu Zeyd, Kahire, Moskova ve Astana platformları gibi Yüksek Müzakere Heyeti'nin dışındaki diğer muhalif grupların, kendi heyetlerinin içinde yer almayacağını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye genelinde kapsamlı bir ateşkes, ateşkesi gözetleme ve müzakerelerle ilgili üç belgeyi imzaladıklarını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır’ı Suriye anlaşmasına davet etmeye hazır olduklarını belirtmişti. Lavrov, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün’ün daha sonraki aşamalarda da katılabileceğini ifade etmişti.

Ateşkese tepkiler

Suriye’deki ateşkesle ilgili kısa bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, bu adımı olumlu karşıladıklarını belirtti. Washington’ın tüm tarafların bu anlaşmaya bağlı kalmasını umduğu belirtilen açıklamada, Suriye krizine siyasi çözümden başka bir yol olmadığı ifade edildi.

Katar Devleti Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Doha’nın ateşkes kararını olumlu karşıladığını söyledi.

Al Jazeera’ye demeç veren Al Sani, Türk dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son günlerde Doha’ya yaptığı ziyareti hatırlatarak iki ülkenin koordinasyon halinde olduğunu ifade etti.

Rus mevkidaşını telefonla arayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ateşkes kararını olumlu buldukların ifade etti. IŞİD ve Nusra Cephesi gibi "terör" listesinde olan gruplarla mücadelenin devam edileceğini vurguladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ise ateşkesi olumlu karşıladığını ifade etti. De Mistura, Suriye krizine çözüm bulmak için 8 Şubat'ta Cenevre’de Suriyeli tarafların arasında görüşmeler yapmayı planladığını hatırlattı.

Kaynak: Al Jazeera

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suriye'de Ateşkese Katılan Gruplar Belli Oldu29 Aralık 2016 Perşembe 21:52
  • Suriye Genelinde Ateşkes Anlaşması Bu Gece Yürürlüğe Giriyor29 Aralık 2016 Perşembe 14:51
  • Halep’i Yağmalamaya Devam Ediyorlar!29 Aralık 2016 Perşembe 14:49
  • Suriye’de Battaniye İhtiyacı Had Safhada29 Aralık 2016 Perşembe 13:35
  • Çavuşoğlu, Astana Görüşmelerine Dair Konuştu29 Aralık 2016 Perşembe 12:17
  • Halep’ten Getirilen Yaralıların Sayısı 289’a Ulaştı!29 Aralık 2016 Perşembe 09:33
  • Şam'daki Rus Elçiliğine Havanlı Saldırı28 Aralık 2016 Çarşamba 22:47
  • ABD, PYD/PKK'ya Askeri Yardımlarını Hızlandırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 20:47
  • Suriye’deki 6 Kilit Nokta28 Aralık 2016 Çarşamba 15:25
  • Türkiye ve Rusya Suriye’de Genel Ateşkeste Anlaştı28 Aralık 2016 Çarşamba 11:52
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim