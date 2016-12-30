Suriye'de Ateşkes Yürürlükte
Silahlı muhalif gruplarla rejimin Perşembe günü Türkiye ve Rusya garantörlüğünde imzaladığı ateşkes anlaşması Suriye’de yürürlüğe girdi. Ateşkes, başkent Şam, Dera ve İdlib’de bazı ihlâller yaşansa da ülke genelinde devam ediyor.
Ankara’da Türk ve Rus askeri yetkililerle silahlı muhalif gruplar arasında yürütülen müzakere süreci sonucunda gerçekleşen anlaşmanın tarafları bir ay içinde Astana’da düzenlenecek barış görüşmelerine katılmayı da taahhüt etti.
Muhaliflerin Ankara müzakere heyetinin sorumlusu Usame Ebu Zeyd, Rusya’nın, Esed rejiminin ve müttefiklerinin garantörü olması nedeniyle İran’ın bu anlaşmaya bağlı kalmasını da taahhüt etmiş olduğunu ifade etti.
Astana görüşmelerine katılacaklarını söyleyen Ebu Zeyd, Kahire, Moskova ve Astana platformları gibi Yüksek Müzakere Heyeti'nin dışındaki diğer muhalif grupların, kendi heyetlerinin içinde yer almayacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye genelinde kapsamlı bir ateşkes, ateşkesi gözetleme ve müzakerelerle ilgili üç belgeyi imzaladıklarını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır’ı Suriye anlaşmasına davet etmeye hazır olduklarını belirtmişti. Lavrov, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün’ün daha sonraki aşamalarda da katılabileceğini ifade etmişti.
Ateşkese tepkiler
Suriye’deki ateşkesle ilgili kısa bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, bu adımı olumlu karşıladıklarını belirtti. Washington’ın tüm tarafların bu anlaşmaya bağlı kalmasını umduğu belirtilen açıklamada, Suriye krizine siyasi çözümden başka bir yol olmadığı ifade edildi.
Katar Devleti Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Doha’nın ateşkes kararını olumlu karşıladığını söyledi.
Al Jazeera’ye demeç veren Al Sani, Türk dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son günlerde Doha’ya yaptığı ziyareti hatırlatarak iki ülkenin koordinasyon halinde olduğunu ifade etti.
Rus mevkidaşını telefonla arayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ateşkes kararını olumlu buldukların ifade etti. IŞİD ve Nusra Cephesi gibi "terör" listesinde olan gruplarla mücadelenin devam edileceğini vurguladı.
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ise ateşkesi olumlu karşıladığını ifade etti. De Mistura, Suriye krizine çözüm bulmak için 8 Şubat'ta Cenevre’de Suriyeli tarafların arasında görüşmeler yapmayı planladığını hatırlattı.
Kaynak: Al Jazeera
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