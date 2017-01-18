Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Sivilleri Bombaladı!

Esed’e ait savaş uçaklarının Halep ve İdlib’de direnişçilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiği, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi.

İdlib’deki sivil savunma yetkililerinden Ömer Ulvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed’e ait savaş uçaklarının Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib’in merkezindeki yerleşim yerlerini bombaladığını söyledi.

Saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 12 sivilin de yaralandığını aktaran Ulvan, “Rejim, İdlib’deki yerleşim yerlerini tahrip gücü yüksek bombalarla vurdu. Saldırı bölgesinde 7-8 metre derinliğinde çukurlar oluştu. Yaralılar sivil savunma ekiplerince kentteki sahra hastanelerine taşındı.” dedi.

Öte yandan, Halep’teki sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari de Esed’e ait savaş uçaklarının Halep’in batısında, direnişçilerin kontrolünde bulunan Kefr Halep beldesini hedef aldığını belirtti. Ensari, bombardımanda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin de yaralandığını ifade etti.

Suriye’de Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık’ta yürürlüğe girmişti. Ancak Esed ve işbirlikçileri birçok bölgede ateşkesi ihlâl ediyor.

Ateşkes ihlâlleri, Şam’daki Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi, Dera ve İdlib illeriyle Halep’in batı ve güney kırsalında yoğunlaşıyor.