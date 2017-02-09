Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Doğu Guta’ya Klor Gazıyla Saldırdı!

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09.02.2017 17:08
Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Doğu Guta’ya Klor Gazıyla Saldırdı!
Esed güçleri, Suriye’nin Doğu Guta bölgesine klor gazıyla saldırdı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de gazdan etkilendi.

Beşşar Esed güçlerinin, Şam’ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği klor gazlı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de gazdan etkilendiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan sivil savunma yetkilisi Siraç Mahmud, Esed güçlerinin direnişçilerin kontrolündeki Arbin beldesine klor gazlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Gazın çevreye yayılması nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Mahmud, gazdan etkilenen çok sayıda kişinin de beldedeki sahra hastanesinde tedavi altına alındığını ifade etti.

“Doğu Guta’ya Yönelik Saldırılar Yoğunlaştı”

Mahmud, Esed güçlerinin Doğu Guta’ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekerek, “Şam yönetimine bağlı güçler birkaç günden bu yana Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere tekrar yoğun bir şekilde saldırmaya başladı. Saldırılar nedeniyle sivillerin hayatından ciddi endişe duyuyoruz.” dedi.

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