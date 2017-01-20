Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Doğu Guta’da 3 Sivili Daha Katletti!

»Ana Sayfa»Suriye
20.01.2017 00:10
Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Doğu Guta’da 3 Sivili Daha Katletti!
Şam’ın Arbin beldesinde yerleşim yerini hedef alan Esed güçleri 3 sivili katletti, 15 sivili de yaraladı. Saldırı nedeniyle olay yerinde büyük bir hasar meydana geldiği ve bazı evlerin yıkıldığı da bildirildi.

Sahra hastanesi yetkililerinden Dıyauddin el-Buşi, Beşşar Esed’e ait savaş uçaklarının Suriye’de, Şam’ın Doğu Guta bölgesinin direnişçilerin kontrolündeki Arbin beldesinde bulunan yerleşim yerini bombaladığını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, hava saldırısında 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 sivilin de yaralandığını belirten el-Buşi, yaralıların beldedeki sahra hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Sivil savunma yetkilileri de olay yerinde büyük hasar meydana geldiğini ve bazı evlerin yıkıldığını belirtti.

Suriye’de ilân edilen ateşkes 30 Aralık’ta yürürlüğe girmişti. Ancak Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde ateşkesi ihlâl ediyor.

Ateşkes ihlâlleri, Şam’daki Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi ile Dera ve İdlib illeriyle Halep’in batı ve güney kırsalında yoğunlaşıyor.

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