Suriye'de, Amerika ve Rusya Arasında Sıkışmak..

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
05.03.2017 19:14
Suriye'de, Amerika ve Rusya Arasında Sıkışmak..
Türkiye'nin de NATO üyeliğini sadece NATO menfaatleri sözkonusu olduğunda bir mânâ ifade ettiğini; Türkiye'nin kendi mes'elelerinin ise, sadece NATO'yu ilgilendirmediğini net olarak anlatmıştı Amerikalılar..

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Numan Kurtulmuş Bey'in bir kısım medya mensuplarıyla 2 Mart sabahı düzenlediği kahvaltılı sohbet sırasında Türkiye'nin dışsiyasette Amerika ile Rusya arasında sıkıştığı gibi bir görünümün varlığından da söz edilmişti, bu satırların sahibince..

Tablo ortadaydı çünkü..

Amerika Türkiye'yi değil, elbette ki kendi planlarını, hedeflerini düşünüyordu.

Rusya da, daha geçen sene Putin'in ağzından, 'Türkiyedeki mevcud yönetim bu ülkeyi bir İslam devletine dönüştürmeyi hedefliyor. Atatürk'ün kemikleri mezarında ters dönmüştür..' derken, şimdi, NATO cebhesinde bir gedik açabilirim hesabıyla Türkiye'ye planlı gülücükler gönderiyordu; ama, onun da niyeti tabiatiyle gelişmeleri kendi inisiyatifinde tutmak.. Türkiye bu iki güç arasında dik durmaya çalışıyor, ama bir taraftan da NATO üyesi.. Oradan çıkmak da bir ayrı müşkül..

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