Suriye'de Ağustos Ayı İçinde 772 Sivil Katledildi

SNHR, ülkede savaşın yol açtığı sivil ölümlerine ilişkin aylık raporunu yayımladı.

Raporda, ağustos ayında bombardımanlar ve çatışmalar nedeniyle hayatlarını kaybettiği tespit edilen sivil sayısının 772 olduğu açıklandı.

Rapora göre, bu sivillerden 97'si çocuk 58'i kadın olmak üzere 285'inin ölümüne ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri yol açtı.

REJİM 27 SİVİLİ İŞKENCEYLE KATLETTİ

SNHR raporunda rejimin, çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasına rağmen ülke genelinde sivilleri öldürmeye devam ettiği vurgulandı.

Buna göre, 24'ü çocuk 17'si kadın 229 sivilin ölümünden sorumlu rejim güçleri, kurbanlardan 27'sini işkence ederek katletti.

PKK/PYD öncülüğündeki SDG'nin de 10'u çocuk 7'si kadın 54 sivili öldürdüğü bildirilen raporda, DEAŞ'ın 22'si çocuk 13'ü kadın 102 sivili katlettiğine işaret edildi.

Rusya güçlerinin saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, 73 sivilin ölümünden ise kimin sorumlu olduğunun tespit edilemediği bildirildi.

Raporda ocak-ağustos döneminde 7 bin 203 sivilin öldürüldüğü bilgisine yer verildi.