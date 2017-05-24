“Suriye’de ABD’den Dört Kat Fazla Bombardıman Gerçekleştirdik”

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Federasyon Konseyi’nde gerçekleştirilen bir hükümet toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Suriye’de Rusya ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin faaliyetlerinin sonuçlarının karşılaştırılmasına yönelik analiz, kat kat daha az uçakla Rusya Hava Kuvvetleri’nin koalisyon güçlerinden 3 kat fazla sorti gerçekleştirdiğini ve 4 kat daha fazla füze ve bomba saldırısı gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Eylül 2015’te Suriye’deki savaşa müdahil olan Rusya, o tarihten bu yana Suriye’de Beşşar Esed ve İran’la birlikte çeşitli katliamlara imza attı.