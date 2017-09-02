Suriye'de 800 Bin Çocuk Yetim

Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan Yılmaz Bilgen imzalı haberin konuyla ilgili kısımları şöyle:

Hafız Esed tarafından 1969 yılında askeri darbe ile iktidar olan Baas yönetimine karşı 2011 yılında başlayan ayaklanma ve iç savaş döneminde Suriye’de 1 milyondan fazla sivil hayatını kaybetti. Suriye Geçici Hükümeti'nin verilerine göre ülkede 800 bin çocuk anne yada babasını kaybederek yetim ve öksüz durumuna düştü.

YÜZDE 17’Sİ SAHİPSİZ

Anne ya da babasını kaybeden çocuklardan bir kısmı Suriye içerisinde ve Ürdün, Türkiye gibi ülkelerde açılan yetimhanelerde hayata tutunmaya çalışıyor. Ölüm ve tutuklanma gibi nedenlerle ailesini kaybeden çocuklardan yüzde 17’si sahipsiz ve yardım kuruluşları tarafından açılan yetimhanelerde yaşıyor. Savaşın mağdur ettiği Suriyeli çocuklardan yüzde 43’ü ise aynı yetimhanelerde annesi ile birlikte kalıyor.

YEDİ YILDA 24 BİN 799 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sivil yerleşim bölgelerine yönelik varil ağırlıklı bombardımanların arttığı 3013 yılı Mayıs ayından 2017 yılına kadar Suriye’de 24 bin 799 çocuk hayatını kaybetti. Çocuk ölümler ile ilgili istatistikler Şam-Guta, Halep ve Deir el Zor ve Rakka yoğunluklu bölgeler olduğunu ortaya koyuyor. Suriyeli çocuklardan babasını kaybedenlerin oranı yüzde 76 olurken, yüzde 24’ü de annelerini iç savaşa kurban verdi.

Yüzleri gülmüyor

Savaş sebebi ile anne ya da babasını kaybeden çocuklardan bir kısmı Suriye içerisinde ve Ürdün, Türkiye gibi ülkelerde açılan yetimhanelerde hayata tutunmaya çalışıyor. Savaşın mağdur ettiği Suriyeli çocuklardan yüzde 43’ü ise aynı yetimhanelerde annesi ile birlikte kalıyor.

TUTUKLULARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Yine 800 bin çocuğu anne ya da babasız bırakan Suriye iç savaşında 80 bin kişi raporlarda kayıp olarak geçiyor. Ayrıca, Suriye de işkence ile öldürülen sivil sayısı ise 12 bin 897 olarak kayıtlara geçti. Tutuklu ya da ölü olduğu konusunda hiç bir bilgi alınamayan sivillerin akıbeti ile ilgili uluslararası kuruluşların girişimleri de Esed rejimi tarafından engellenmekte.

107 BİN KİŞİ TUTUKLU

Savaşın başladığı ilk günden beri sivil ihlallerini konu alan raporda Suriye Baas’ına ve Esed yönetimine muhalif olmakla suçlanan 107 bin kişi tutuklanarak cezaevlerine kondu. Yoğun işkence ve açlık sebebi ile öldürülen 12 bin 897 kişi arasında çocuk yaşta sivillerin de bulunduğu aynı raporda yer alıyor. Suriye geçici hükümeti ve bağımsız kuruluşlar tarfından hazırlanan raporda tutuklu 106 bin sivil içinde bin 400 den fazla çocuğun da yer aldığı kaydedildi.