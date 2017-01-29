Suriye'de 5 Muhalif Grup Birleştiklerini Açıkladı

»Ana Sayfa»Suriye
29.01.2017 00:25
Suriye'de 5 Muhalif Grup Birleştiklerini Açıkladı
​​​​​​​Suriye'nin önde gelen muhalif grupları Heyet Tahrir Şam (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti) adı altında birleştiklerini açıkladı.

Melahat Kemal / Timetürk

Suriye'nin muhalif gruplarından Fethu'ş Şam, Ceyşü'l Sünne, Ensaruddin, Liva El Hak ve Nureddin Zengi adlı gruplar kendilerini feshederek Heyet Tahrir Şam (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti) adı altında birleşti.

Yeni oluşumun lideri olarak Ahrar'uş Şam'ın eski lideri ve halen Ahrar'uş Şam şura üyesi olan Ebu Cabir Haşim eş Şeyh seçildi. Yeni oluşum içindeki gruplardan alınan bilgilere göre yeni oluşuma katılacak olan gruplar fesh edildi ve bundan sonra Heyet Tahrir Şam adı altında faaliyet gösterecekleri açıklandı.

Şam'ın Fethi Cephesi: 2012 yılının başında Nusra Cephesi adı ile kurulan ve Suriye'de muhalif kanadın askeri en etkin gruplarından olan yapı, Temmuz 2016'da adını Şam'ın Fethi Cephesi yapmış ve El Kaide ile olan ilişkisini sonlandırmıştı. Aralık 2016'dan bu yana Astana toplantısına katılan gruplarla sorunlar yasayan grup son hafta içindeki çatışmalarda itidale çağrılmıştı. Suriye'de Deraa, Şam, Hama, Halep, Lazkiye'de faaliyette olan grup Heyet Tahrir Şam ile feshedildi.

Liva El Hak: Halep ve İdlib'te etkin olan grup 3 bin kadar savaşçıya sahip ve bölgenin yerel halkından oluşuyor. Ahrar'uş Şam ve Şam'ın Fethi Cephesi ile yakın ilişkileri olan grup 2014 yılındaki Halep operasyonlarında etkin rol oynadı. 2015 yılında Fetih Ordusu ile ittifak kuran grup bir süredir Nureddin Zengi hareketi ile Esed rejimi, IŞİD ve PYD'ye karşı ortak operasyonlar düzenliyordu.

Ceyşü'l Sünne: Humus kuşatmasından çıkan Arap ve Türkmenlerin İdlib'e geçisinden sonra Lazkiye kırsalında kurulan grup Fetih Ordusu'nun etkili bileşenlerinden. 2 bin savaşçısı olduğu tahmin edilen Ceyşü'l Sünne grubu Hama'nın kuzeyinde de Esed rejimine karşı etkili operasyonlarda rol almış, Fetih Ordusu bünyesinde Ahrar'uş Şam ve ŞFC ile bir çok operasyona katılmıştı. Ceyş'ül Sünne grubu Esed rejimi, IŞİD ve PYD'ye karşı mücadele eden gruplar arasında.

Nureddin Zengi Hareketi: Halep merkezli olan Nureddin Zengi hareketi 2011 Kasım ayından bu yana Halep merkez ve kırsalında Esed rejimi, IŞİD ve PYD'ye karşı etkin mücadele veriyor. Yaklaşık 6 bin savaşçısı olan NZ, Fırat Kalkanı'na da destek veriyor. Fetih Ordusu'nun İdlib operasyonları sırasında Halep merkezde ve kuzeyinde zayıflayan Esed rejimine karşı mücadele veren NZ grubu Halep kuşatmalarında ve boşaltılmasından sonra da Batı Halep'te varlığını sürdürüyor.

Ensaruddin Cephesi: Birden çok farklı grubun bir araya gelmesi ile kurulan çatı örgütü durumundaki Ensar'uddin Cephesi Lazkiye, Hama kuzeyi ve Halep güneyinde Fetih Ordusu ile ortak operasyonlara katıldı. Esed rejimi, IŞİD ve PYD'ye karşı mücadele eden grubun savaşçı sayısı tam olarak bilinmiyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • PYD, Sivillere Ateş Açtı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti!27 Ocak 2017 Cuma 11:50
  • Cenevre Görüşmeleri Ertelendi27 Ocak 2017 Cuma 11:47
  • Rusya’nın Muhaliflerin Önüne Koyduğu Yeni Anayasa27 Ocak 2017 Cuma 11:31
  • SMDK, Lavrov ile Görüşmeyecek27 Ocak 2017 Cuma 00:23
  • Rusya, PYD’yi Moskova’ya Davet Etti!26 Ocak 2017 Perşembe 20:52
  • Suriye'de Esed Rejiminin Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor25 Ocak 2017 Çarşamba 19:27
  • Şam’ın Fethi Cephesi’nin Direniş ve Astana Toplantısı Üzerine Açıklaması25 Ocak 2017 Çarşamba 17:00
  • “ABD, Suriye’deki En Büyük Askerî Üssünü Kuruyor”25 Ocak 2017 Çarşamba 10:19
  • Esed’in Bombaları Dünyasını Kararttı!24 Ocak 2017 Salı 16:40
  • Astana’da Yayımlanan Bildirgenin Tam Metni24 Ocak 2017 Salı 15:54
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim