Suriye'de 4 Bölgede Tahliye İçin Anlaşma Sağlandı

BM, Suriye'de rejim güçleri ile direnişçilerin kuşatma altındaki Madaya, Zabadani, Fua ve Kafraya'dan sivillerin tahliyesi konusunda anlaştığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de Esed güçleri ile direnişçilerin Şam kırsalındaki Madaya ve Zabadani ile İdlib'deki Fua ve Kafraya'daki sivillerin tahliyesi konusunda anlaştığına dair bilgilerin BM'ye geldiğini söyledi.

Haq, her türlü sivil tahliyesinin rızaya dayalı, güvenli ve istenilen yere olması gerektiğini belirterek, şartlar düzeldiğinde bu kişilerin dönüşüne izin verilmesinin önemine değindi.

Tarafların insani yardım görevlilerinin söz konusu bölgelere girişine izin vermesini istediklerini anlatan Haq, evlerinden ayrılmak istemeyenlerin de güvenliğinin sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA