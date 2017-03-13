“Suriye’de 2016’da En Az 652 Çocuk Hayatını Kaybetti”

»Ana Sayfa»Suriye
13.03.2017 10:38
“Suriye’de 2016’da En Az 652 Çocuk Hayatını Kaybetti”
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye’de en fazla çocuk ölümünün 2016 yılında yaşandığını, geçen yıl en az 652 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF), yayımladığı son rapora göre, geçen yıl Suriye’de çocuklar “eşi benzeri görülmememiş” şiddete ve ihlâllere maruz kaldı.

AA’da yer alan habere göre, geçen yıl “hayatını kaybeden, sakat kalan ve 7 yaşında savaşmaya zorlanan” çocukların sayısında “dramatik” bir artış yaşandığı belirtilen raporda, “Suriye’de en fazla çocuk ölümü 2016 yılında yaşandı; geçen yıl en az 652 çocuk hayatını kaybetti.” denildi.

“Suriyeli Çocukların Durumu Dibe Vurdu”

Raporda, 255 çocuğun okulda hayatını kaybettiği belirtilerek aralarında 7 yaşında çocukların da bulunduğu 850’den fazla çocuğun “savaşmaya, canlı bomba eylemcisi olmaya, gardiyanlık ve cellatlık yapmaya zorlandığı” kaydedildi.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Juliette Touma, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye’deki çocukların durumunun dibe vurduğunu ve çocukların uçurumun eşiğine sürüklendiğini söyledi.

“Çocuklar Sessizce Ölüyor”

Suriye’de hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik en az 338 saldırı düzenlendiği ifade edilen raporda bomba, kurşun ya da patlamalardan kurtulan çocukların ise önlenebilir hastalıkları tedavi edilemediği için “sessizce” hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Raporda, kuşatma altında yaşayan 280 bin, erişimin zor olduğu bölgelerde ise 2,8 milyon çocuğun insânî yardıma erişiminin olmadığı belirtildi.

2 Milyon Çocuk Okulsuz

Rapora göre, okulların üçte birinin yıkıldığı, barınak ya da askerî amaçlarla kullanıldığı Suriye’de 2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Suriye’de savaşın başladığı 2011 yılından beri 6 milyon çocuk insânî yardımlarla yaşıyor, 2,3 milyondan fazla çocuk ise Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak’ta mülteci konumunda.

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