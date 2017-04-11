“Suriye’de 2013’ten Beri En Az 26 Kimyasal Saldırı Gerçekleştirildi”

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye’de 2013’ten bu yana yapılan 26 kimyasal saldırının kayıt altına alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı Suriye’deki kimyasal saldırıların listesi paylaşıldı.

AA’da yer alan habere göre, listede, Suriye’de 2013’te 5, 2014’te 8, 2016’da 11, 2017’de de 2 olmak üzere toplam 26 kimyasal saldırının kayıt altına alındığı bildirildi.

Bu arada BM açıklamasında, listede yer alan kimyasal saldırıların sadece kayıt altına alınabilenler olduğu fakat ülkede daha fazla kimyasal saldırı gerçekleşmiş olma ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan kimyasal saldırıyı soruşturma süreci hâlâ devam ettiği için listeye almadı.