Suriye’de 20 Bin Kişiye Kumanya Dağıtıldı

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çalışmalarına Ramazan ayında ağırlık verdiklerini söyledi.

Suriye’nin birçok noktasında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını aktaran Özdal, “Bereket ayı olan Ramazan’da paylaşmanın önemi daha büyüktür. Bu doğrultuda derneğimizce Hama, İdlib ve Halep kırsalı ve Reyhanlı ilçesinin karşında yer alan Atme kampındaki ihtiyaç sahibi 20 bin kardeşimize hem gıda kumanyaları hem de iftar verildi.” dedi.

Bölgedeki yardımların dernek görevlilerince yapıldığını belirten Özdal, “Ülkelerindeki savaş Suriyeli binlerce ailenin yerlerinden olmasına neden oldu. En temel yaşamsal ihtiyaçlarını dahi karşılamayacak noktaya geldiler. Dernek olarak olayların başladığı günden bu yana bölgede yardım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu Ramazan ayında da gıda kumanyaları ve iftar vererek kardeşlerimizin yüzünün biraz olsun gülmesine vesile oluyoruz.” diye konuştu.

Özdal, Ramazan boyunca iftar ve kumanya dağıtımlarının süreceğini sözlerine ekledi.