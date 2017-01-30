Suriye’de 1147 Filistinli Tutuklu Mültecinin Akıbeti Bilinmiyor

»Ana Sayfa»Suriye
30.01.2017 18:58
Suriye’de 1147 Filistinli Tutuklu Mültecinin Akıbeti Bilinmiyor
Suriye’deki Filistinliler İçin Çalışma Grubu, 82’si kadın 1147 Filistinli tutuklunun akıbetinden haber alınamadığını belirterek, altı yıllık süreçte tutuklanan bu insanlarla ilgili rejim güçlerinin bilgi vermediklerini belirtti.

Çalışma Grubu yayınladığı raporda, rejimin kaç kişiyi tutukladığını beyan etmemesi ve cezaevine girenleri kaydetme zorluğu nedeniyle sayının çok daha fazla olduğuna dikkat çekerek, tutuklu yakınlarının verdikleri bilgilerden hareketle şimdiye kadar rejim güçlerinin işkencesiyle hayatını kaybeden 458 mülteciyi belgelediklerini ifade etti.

Çalışma Grubunun verdiği rakamlara göre, Ocak sonu itibariyle şimdiye kadar 455’i kadın olmak üzere 3424 Filistinli hayatını kaybederken, 81’i kadın 1146 kişi de rejim güçleri ve istihbarat tarafından tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı.

Savaşın sürdüğü Suriye’de rejim güçleriyle bazı silahlı örgütler Filistinli mültecilerin kaldıkları kampları kuşatmaya devam ederken, Yermük Mülteci Kampı 1319 gündür kuşatma altında ve kampta 190 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

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