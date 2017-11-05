“Suriye’de 10 Ayda En Az 206 Kişi İşkence Sonucu Öldü”

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından yayımlanan raporda, 2017 yılının başından bu yana Suriye’de en az 206 kişinin işkence sonucu yaşamını yitirdiği duyuruldu.

SNHR tarafından konuyla ilgili yayımlanan grafikte işkence sonucu yaşamını yitirenlere ait bilgiler aylık olarak ifade edildi.

Yayımlanan rapora göre ocakta 22, şubatta 21, martta 14, nisanda 10, mayısta 18, haziranda 26, temmuzda 18, ağustosta 32, eylülde 24 ve ekimde 21 kişi işkence sonucu hayatını kaybetti.

Suriye’de işkence sonucu yaşanan can kayıplarından Beşşar Esed rejimi ve 2013 yılından bu yana rejim saflarında savaşan İran destekli Şii militanların sorumlu olduğu düşünülüyor.