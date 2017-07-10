Suriye ve Suriyeli ‘İnsan Kardeşlerimiz’ Üzerine

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Sakarya- Kaynarca’da yaşanan alçaklıktan sonra bir daha gündeme gelen Suriye konusuna dün kısaca değinmiştik, biraz daha eğilelim.

100 yıl öncesine kadar 400 yıl boyunca vatanımızın bir aziz köşesiydi, Suriye. Nicelerimizin dedeleri-nineleri Haleb, Şam ya da Beyrut doğumludur.

Arabların Dimeşq /latin dünyasının ‘Damascus’ dediği şehre biz ‘Şam’ deriz. Ama, Şâm aslında bütün bir Suriye’yi, Ürdün, Filistin ve Lübnan’ı da içine alan ve ‘Bilâd-ı Şâm’ (Şam beldeleri) diye anılan büyük coğrafyadır. Biz, Dimeşq şehrine de Şâm derdik, ya da Şâm-ı Şerîf.

Şam’dan gelen Suriyeliler bu Şâm-ı Şerif ibaresini işitince daha bir memnun olup, ‘Nerelisiniz?’ diye sorulduğunda, Şâm-ı Şerîf diyorlar ve dükkanlarının tabelâsına da ‘Şâm-ı Şerîf’ ibaresini de yazıyorlar.

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