Suriye Sınırında 5 PKK/PYD Militanı Gözaltına Alındı!

Suriye’de PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn kasabasından Türkiye’ye geçmeye çalışan 5 militan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Militanlardan 2’sinin canlı bomba eğitimi aldığı ve Türkiye’de eylem yapmayı planladığı belirtildi.

AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup militanın, Suriye’nin Haseke iline bağlı PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn kasabasından Türkiye’ye geçeceğine dâir bir bilgiye ulaştı.

Bunun üzerine sınır hattında önlem alan güvenlik güçleri, Cırcıp Deresi mevkisinde sınırdan geçmeye çalışan 5 militanı gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen militanlardan 2’sinin, PKK/PYD’nin Rasulayn’daki kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ve Türkiye’de eylem yapmayı planladığı belirtildi.