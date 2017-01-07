Suriye Sınırında 5 PKK/PYD Militanı Gözaltına Alındı!

»Ana Sayfa»Suriye
07.01.2017 23:48
Suriye Sınırında 5 PKK/PYD Militanı Gözaltına Alındı!
Suriye’de PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn kasabasından Türkiye’ye geçmeye çalışan 5 militan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Militanlardan 2’sinin canlı bomba eğitimi aldığı ve Türkiye’de eylem yapmayı planladığı belirtildi.

AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup militanın, Suriye’nin Haseke iline bağlı PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn kasabasından Türkiye’ye geçeceğine dâir bir bilgiye ulaştı.

Bunun üzerine sınır hattında önlem alan güvenlik güçleri, Cırcıp Deresi mevkisinde sınırdan geçmeye çalışan 5 militanı gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen militanlardan 2’sinin, PKK/PYD’nin Rasulayn’daki kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ve Türkiye’de eylem yapmayı planladığı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suriye'nin Barada Vadisi'nde 7 Bin Kişi Yerinden Edildi06 Ocak 2017 Cuma 04:10
  • Esed Güçleri Barada Vadisini Klor Gazıyla Vurdu!05 Ocak 2017 Perşembe 21:59
  • Esed’in Kalesi Lazkiye'ye Bombalı Araçla Saldırı!05 Ocak 2017 Perşembe 17:20
  • İran, 6 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!05 Ocak 2017 Perşembe 14:53
  • Barada’da Ateşkesi Denetleyen Rus Heyetine Hizbulesed İzin Vermedi!05 Ocak 2017 Perşembe 01:47
  • Halep'te PYD'nin Gençleri Zorla Alıkoyması Protesto Edildi04 Ocak 2017 Çarşamba 21:48
  • Esed’in İhlâlleri: 72 Saatte 6 Kişi Hayatını Kaybetti!04 Ocak 2017 Çarşamba 16:44
  • ABD İncirlik’i Kullanarak Yeni Bir Katliam Daha Yaptı!04 Ocak 2017 Çarşamba 15:44
  • “Suriye’deki İhlâller Astana Sürecini Akamete Uğratabilir”04 Ocak 2017 Çarşamba 12:08
  • Halep’ten Getirilen Yaralı Sayısı 381’e Ulaştı04 Ocak 2017 Çarşamba 11:29
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim