'Suriye Rejiminin Hâlen Kimyasal Kapasitesi Var'
G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın Suriye özel oturumuna katılmak için İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 4 Nisan'da rejim uçaklarının bombardımanının ardından İdlib’de aralarında çocukların da olduğu 100'e yakın kişinin kimyasal silah nedeniyle öldüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, Esed rejiminin hâlen kimyasal silah kullanma kapasitesi olduğunu söyledi:
“Bizim elimizdeki bilgilere göre, rejimin elinde hâlen kimyasal silah kullanma kapasitesi var. 2013’te rejim kimyasal silah kullandıktan sonra, uluslararası örgütlerin rejimin elindeki tüm kimyasal silahların alınmasıyla ilgili çabası olmuştu. Ya rejim dürüst davranmayarak kimyasal silahların hepsini vermedi, ya da rejim daha sonra bunları bir yerden elde etti. Destekleyen ülkeler, terör örgütleri, kimse… Rejimin bunları tekrar kullanmasının da engellenmesi gerekiyor. Esad gitmediği sürece tüm riskler devam eder. Bu da Suriye’nin geleceği için sağlıklı bir durum değil.”
Çavuşoğlu, rejimin muhaliflere ve sivillere diğer silahlarla da saldırmaması gerektiğini vurguladı:
“Rejimin sadece kimyasal silahlarla değil, tank ve diğer konvansiyel silahlarla da muhalefeti ve masum insanları vurmasını engellemek lazım. Ateşkesten bu yana da rejim sık sık ateşkesi ihlâl ediyor.
Olası riskleri de gündeme getirdik. Bundan sonra İdlib’e saldırabileceklerini, buna da hazır olmamız gerektiğini vurguladık. Esadsız bir Suriye için Rusya’nın da ikna edilmesi gerektiğini vurguladık.
En iyi çözümün siyasi çözüm olduğunun da altını çizdik. Siyasi çözüm için de anlamlı müzakerelerin başlaması, rejimin oyalama stratejisinin de sonlandırılması gerekiyor.”
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- Hollanda’da Referandum İçin Oy Kullanan Türkiyelilere Saldırı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun Darbecilerle Teması Söz Konusu
- Trafik Sigortasında Tavan Belli Oldu
- Yolcuyu Darp Edip Zorla Uçaktan İndirdiler!
- Diyarbakır'da Polis Okulunda Patlama
- ABD’ye Göre Esed’e Ait Uçakların Yüzde 20’si Devre Dışı Bırakıldı
- Rusya'nın Esed'in Kimyasal Silah Kullanacağını Bildiği İddia Edildi
- Yurt Dışında Oy Kullanma Oranı Arttı
- BM, Rakka’daki Sivillerin Güvenliğinden Endişeli
- Almanya'da Başörtülü Genç Darp Edildi
- İnternet Kullanımına Yeni Düzenleme
- 'Suriye Rejiminin Hâlen Kimyasal Kapasitesi Var'
- Yolcuyu Darp Edip Zorla Uçaktan İndirdiler!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun Darbecilerle Teması Söz Konusu
- Diyarbakır'da Polis Okulunda Patlama
- “Coca Cola’nın Okyanuslara Verdiği Zarar Şok Edici Boyutlarda”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Bundan Sonra Her Türlü Saldırıya Karşılık Vereceklermiş!
- Esed İçin Yolun Sonu mu?
- Suriyelilerin Çadırları Arasında Misyonerlik Çalışmaları
- Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlar Gözaltına Alındı
- Suriye’deki Direnişçiler Dera’da ilerliyor
- Âdeta Bir İddianame ve Herkes İçin Adalet
- İsrail'e Roket Saldırısını IŞİD Üstlendi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim