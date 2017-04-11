'Suriye Rejiminin Hâlen Kimyasal Kapasitesi Var'

Suriye'de rejimin hâlen kimyasal silah kullanma kapasitesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Rejimin sadece kimyasal silahlarla değil, tank ve diğer konvansiyel silahlarla da muhalefeti ve masum insanları vurmasını engellemek lazım" dedi.

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın Suriye özel oturumuna katılmak için İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 4 Nisan'da rejim uçaklarının bombardımanının ardından İdlib’de aralarında çocukların da olduğu 100'e yakın kişinin kimyasal silah nedeniyle öldüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, Esed rejiminin hâlen kimyasal silah kullanma kapasitesi olduğunu söyledi:

“Bizim elimizdeki bilgilere göre, rejimin elinde hâlen kimyasal silah kullanma kapasitesi var. 2013’te rejim kimyasal silah kullandıktan sonra, uluslararası örgütlerin rejimin elindeki tüm kimyasal silahların alınmasıyla ilgili çabası olmuştu. Ya rejim dürüst davranmayarak kimyasal silahların hepsini vermedi, ya da rejim daha sonra bunları bir yerden elde etti. Destekleyen ülkeler, terör örgütleri, kimse… Rejimin bunları tekrar kullanmasının da engellenmesi gerekiyor. Esad gitmediği sürece tüm riskler devam eder. Bu da Suriye’nin geleceği için sağlıklı bir durum değil.”

Çavuşoğlu, rejimin muhaliflere ve sivillere diğer silahlarla da saldırmaması gerektiğini vurguladı:

“Rejimin sadece kimyasal silahlarla değil, tank ve diğer konvansiyel silahlarla da muhalefeti ve masum insanları vurmasını engellemek lazım. Ateşkesten bu yana da rejim sık sık ateşkesi ihlâl ediyor.

Olası riskleri de gündeme getirdik. Bundan sonra İdlib’e saldırabileceklerini, buna da hazır olmamız gerektiğini vurguladık. Esadsız bir Suriye için Rusya’nın da ikna edilmesi gerektiğini vurguladık.

En iyi çözümün siyasi çözüm olduğunun da altını çizdik. Siyasi çözüm için de anlamlı müzakerelerin başlaması, rejimin oyalama stratejisinin de sonlandırılması gerekiyor.”

Kaynak: AA