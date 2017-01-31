Suriye PKK’sı YPG'ye ABD Zırhı

»Ana Sayfa»Suriye
31.01.2017 16:18
Suriye PKK’sı YPG'ye ABD Zırhı
PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin başını çektiği ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin kendilerine zırhlı personel taşıyıcı verdiğini duyurdu.

Açıklamayı, Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Talal Silo Reuters'e yaptı. Sözcü Silo 4-5 gün önce ABD'nin kendilerine zırhlı personel taşıyıcı verdiğini duyurdu. Daha önce ABD'den bu tarz bir yardım almadıklarını, sadece hafif silah ve mühimmat aldıklarını söyleyen Sözcü, böylece, "Donald Trump'ın başında olduğu yeni ABD yönetiminin kendilerine desteğinin genişlediğini" ifade etti. SDG'ye göre bu yardım, Trump yönetiminin IŞİD'e karşı mücadelede kendilerine tam destek verdiğini gösteriyor.

Zırhlı araçların sayısıyla ilgili henüz detaylı bir bilgi yok. Bu yardımın nereden, nasıl yapıldığı da belli değil ancak SDG'ye göre yardım az miktarda.

Sözcü Silo ayrıca, IŞİD'e karşı birkaç gün içinde yeni bir saldırı başlatılacağını da söyledi ancak detay vermeyi reddetti.

YPG kaynakları ise, Rakka operasyonunda hedeflerinin kenti tümüyle kuşatmak olduğunu belirtti. Yeni aşamanın, IŞİD'in kontrolündeki Rakka ile Deyrizor arasındaki yolu ele geçirmeyi de kapsadığını vurguladılar. İsmini vermek istemeyen bir YPG kaynağı, bunun zor bir görev olduğunu ifade etti.

Kaynak: Reuters

 

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