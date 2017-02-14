Suriye PKK’sı PYD, Moskova'da 'Kürt Konferansı' Organize Ediyor!
PYD'nin Rusya Temsilcisi Abdüsselam Ali, aralarında PYD'nin de bulunduğu Kürt parti ve kurumların 15 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova’da bir 'Kürt konferansı' düzenleyeceğini söyledi.
Rus haber ajansı Sputnik’e konuşan Ali, konferansın 'Kürtler arasındaki birliği güçlendirmek ve ortak bir politika belirlemek amacıyla' düzenleneceğini söyledi.
"Bu konferansı ortak hazırlıyoruz. Biz PYD ve Demokratik Özerklik Yönetimi ile Rusya Kürt Otonomisi konferansı organize ediyoruz. Bu konferans hazırlıklarına başlamadan Rusya yetkililerine bir Kürt konferansı yapmak istediğimiz söyledik. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan da yetkilileri konferansa davet ettik. Belki onlar da konferansa katılırlar."
Konferansın zamanlaması da dikkat çekici. 15 Şubat'ta, yani aynı gün, Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililer Astana'da bir araya gelecek.
KYB var KDP yok
Ali, konferansa, Suriye'den PYD Eş Başkanı Asya Abdullah ile Kobani Kantonu Eş Başkanı Enver Müslim, Türkiye'den HDP milletvekili Osman Baydemir, Kuzey Irak'tan ise KYB, Goran Hareketi ve Kürt İslami Birlik Partisi'nden yetkililerin katılacağını belirtti.
KYB ve Goran, bölgede İran'a yakın iki Kürt partisi.
Konferansa İran'daki Kürt gruplardan da katılım olacağını söyleyen Ali, bu ülkeden katılım konusunda ise isim vermedi. Konferansa Barzani'nin partisi KDP ise davet edilmedi.
ENKS’ye de davet yok
PYD’nin Suriye’deki rakibi Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı İbrahim Bıro, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek toplantıya davet edilmediklerini açıkladı. Bıro, PYD ile olan sorunlarının çözülmedikçe PYD ile sürpriz bir şekilde bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.
PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin de aralarında olduğu Kürt grupların katılacağı toplantı hakkında kendilerine bilgi verilmediğini kaydeden Bıro, "Şu ana kadar ne Rusya Dışişleri Bakanlığı ne Lazkiye'deki Rusya'ya ait Hımeymim hava üssü ne de Erbil'deki Rusya Konsolosluğundan herhangi bir davet almadık" dedi.
Bıro, ENKS'nin PYD/PKK ile sorunlarına işaret ederek, "PYD ile sorunlarımız çözülmedikçe, yani askeri ve siyasi ortaklık konuları ve diğer sorunlar çözülmedikçe, PYD ile sürpriz bir şekilde bir araya gelmemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.
Kaynak: Sputnik ve AA
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