“Suriye Meselesine Nasıl Bakmalıyız?”

Köklü bir mirasın, ihya ve tecdid geleneğinin devamı olan İslami hareket olgusu yüzyılı aşkın bir süredir İslam dünyasının en canlı, dinamik gündemini teşkil etmeyi sürdürüyor. 2011 başında ‘Arap Baharı’ adı verilen ve Ortadoğu’nun tamamında büyük sarsıntılara, toplumsal-siyasal mücadelelere yol açan hareketlilik İslami hareket olgusunu çok daha sıcak bir başlık olarak gündeme soktu. Sadece bölgesel güçleri, yerli despotları değil, küresel egemenleri de paniğe sevk eden bu olguyu bastırmak, alt etmek, mecrasından saptırmak için en geniş düzeyde ittifaklar kurulduğuna ve her türlü baskı ve şiddet aracının devreye sokulduğuna şahitlik ettik. Mevcut statükonun korunması ve İslamcıların iktidarının engellenmesi amacı doğrultusunda açık insanlık suçlarına imza atıldı.

Uygulanan yöntemler farklılık arzetse de, küresel güçlerin yerel diktatörlüklerle işbirliği içinde icra ettikleri baskı altına alma, kuşatma siyasetinin yaygınlaşarak sürdürüldüğü gözlemlenebilmekte. Bu çerçevede ‘İslamcı’ olarak nitelenen hareketlerin, örgütlerin, yapıların sindirilmesi, tasfiye edilmesi çabaları hızlanmakta. Bu olgudan hareketle, 2016-2017 dönemi aylık paneller dizisinde İslami hareketlerin Ümmet coğrafyasında yaşadıkları sorunları, karşılaştıkları gündemleri en genelde İslami hareket tecrübesi zemininde tartışmayı hedefleyen Özgür-Der, ayrıca Türkiye’de büyük bir depreme yol açan 15 Temmuz darbe kalkışmasının ve darbeye karşı direnişin yansımalarına da geniş yer ayırdı.

Özgür-Der bu bağlamda 2016-2017 aylık panellerde şu başlıklar altında oturumlar gerçekleştirdi:

· 15 Temmuz ve Toplum Değerlendirmesini Güncelleme İhtiyacı

· Gülen Örneğinde Sahih Ölçülerin Aşılması Tehlikesi ve Sapma Olgusu

· Popüler ve Geleneksel Kavram ve Sembollere Yaklaşımda Ölçü

· 28 Şubat’tan Bugüne: Kemalist Vesayet ve Değişimin Yönü

· 28 Şubat’ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar

· Mısır- Devrim, Darbe ve Direniş Sürecinde İhvan Örnekliği

· Tunus- Nahda Pratiği: Tecdid mi, Gerileme mi?

Yarın akşam (10 Mayıs Çarşamba) gerçekleştirilecek son panelin konusu ise Suriye olacak. “Suriye: Çözüm Nerede Aranmalı?” başlığıyla gerçekleştirilecek panelde “Farklı ideolojik, siyasi perspektiflere sahip herkesin baktığında birbirinden apayrı tablolar gördüğü; birbiriyle çelişen, çatışan yaklaşımlar, tezler ileri sürdüğü ‘Suriye sorunu’na biz Müslümanlar nereden bakmalıyız, çözümü hangi zeminde aramalıyız?” sorularına cevap aranacak.

Güney Uzun’un yöneteceği, Hasip Yokuş ve Rıdvan Kaya’nın konuşmacı olduğu program 10 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Ali Emiri Kültür Merkezi Fatih Belediyesi Nikâh Salonu’ndaki panel, saat 20.00’de başlayacak.